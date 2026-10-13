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В Ростове вспыхнул пожар на территории крупного металлургического завода: все подробности. Фото и видео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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icon 13,5 т.
В Ростове вспыхнул пожар на территории крупного металлургического завода: все подробности. Фото и видео
Площадь пожара на заводе увеличилась

В городе Аксай Ростовской области России продолжается масштабный пожар на территории предприятия "Аксайкардандеталь". Площадь возгорания увеличилась до 9000 м², также обрушилась стена складского помещения.

Ранее российские спасатели присвоили пожару повышенный ранг сложности №3. К ликвидации огня привлекли дополнительные подразделения, а местные власти перекрыли движение вблизи промышленного объекта.

Площадь пожара на заводе увеличилась

Пожар вспыхнул на территории акционерного общества "Аксайкардандеталь", расположенного в городе Аксай недалеко от Ростова-на-Дону.

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Сначала сообщалось, что площадь возгорания составляет 500 м². Впоследствии масштаб пожара увеличился до 9000 м². Также стало известно об обрушении стены склада.

В связи с масштабами возгорания пожару присвоили повышенный ранг сложности №3, что предусматривает привлечение дополнительных сил и средств для тушения огня.

К ликвидации пожара привлечены подразделения из нескольких населенных пунктов. На территорию предприятия также прибыли представители служб жизнеобеспечения и правоохранительных органов, которые должны обеспечивать безопасность проведения работ.

Местные власти перекрыли движение вблизи промышленного объекта. Информации о полной ликвидации пожара пока нет.

В Ростове вспыхнул пожар на территории крупного металлургического завода: все подробности. Фото и видео

В Ростове произошел пожар на территории завода "Аксайкардандеталь". Источник: Российские Telegram-каналы

В Ростове вспыхнул пожар на территории крупного металлургического завода: все подробности. Фото и видео

В Ростове произошел пожар на территории завода "Аксайкардандеталь". Источник: Российские Telegram-каналы

В Ростове вспыхнул пожар на территории крупного металлургического завода: все подробности. Фото и видео

В Ростове произошел пожар на территории завода "Аксайкардандеталь". Источник: Российские Telegram-каналы

Чем занимается завод "Аксайкардандеталь"

Предприятие специализируется на производстве карданных валов и металлических комплектующих. Оно располагает мощностями по металлообработке, лазерной резке, штамповке и термической обработке металла.

Эти технологии могут использоваться для изготовления деталей и комплектующих для различной техники, в том числе военной.

По информации местных властей, возгорание возникло на территории складских помещений, связанных с производством пластиковых изделий.

В сообщениях о пожаре также появился ироничный комментарий: "Хорошо горит даже без помощи дронов".

Вечером 1 октября на Краснозаводском химическом заводе, расположенном в одноименном городе Московской области РФ, произошел масштабный пожар. По предварительным данным, инцидент вызван взрывом в одном из цехов, после которого началось возгорание.

Как сообщал OBOZ.UA, взрывы и пожары в российском Таганроге 12 сентября были организованы Службой безопасности УкраиныГенштаб ВСУ подтвердил нанесение ударов по городу, заявив, что это была спецоперация СБУ. Удар по "ряду важных объектов российского военного назначения" оказался чрезвычайно успешным – в городе и сейчас продолжают бушевать пожары.

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