В Ростове на НПЗ загорелся ещё один нефтяной терминал: столб пламени взмывает на десятки метров. Фото и видео

В Ростове-на-Дону продолжает гореть нефтеналивной терминал Новошахтинского НПЗ, который подвергся атаке со стороны Сил обороны Украины ещё 10 октября. Поздно вечером там взорвался ещё один нефтяной резервуар, после чего над предприятием поднялся высокий столб пламени.

Видео дня

В социальных сетях распространяются видео масштабного пожара на НПЗ. Местные жители публикуют кадры пламени и делятся впечатлениями от увиденного.

По сообщениям в соцсетях, пожар на территории Новошахтинского НПЗ продолжается уже четвертые сутки. После взрыва еще одного резервуара пламя стало заметно издалека.

Очевидцы утверждают, что столб огня поднимается на десятки метров и его видно из разных районов города. В сети также появляются комментарии о масштабах пожара.

Удар по НПЗ

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод расположен в Ростовской области России. Как сообщал OBOZ.UA, нефтеналивной терминал предприятия подвергся атаке 10 октября.

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На фоне российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре Украина наносит удары по объектам на территории России.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, как 13 октября в Ростове вспыхнул пожар на территории крупного металлургического завода.