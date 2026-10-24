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В российском Тольятти дроны снова атаковали химзавод: разгорелся пожар. Видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
2,8 т.
В российском Тольятти дроны снова атаковали химзавод: разгорелся пожар. Видео
Пожар на заводе "Тольяттикаучук". Источник: скриншот из видео

Ранним утром 24 октября в российской Самарской области прогремели взрывы. Россияне пожаловались на удары по городу Тольятти.

Под атакой в очередной раз оказался важный для агрессора химзавод "Тольяттикаучук". Подробности и кадры с места событий собрал Telegram-канал Exilenova+.

Атака на Тольятти

О том, что Самарская область была атакована дронами, в канале написали вскоре после 6 часов утра.

"Тольятти, местные сообщают что был атакован химзавод "Тольяттикаучук", – гласило сообщение.

В российском Тольятти дроны снова атаковали химзавод: разгорелся пожар. Видео

Дроны атаковали Тольятти. Источник: Falcon Insight

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В российском Тольятти дроны снова атаковали химзавод: разгорелся пожар. Видео

Дом на кадре из Тольятти. Источник: Falcon Insight

В российском Тольятти дроны снова атаковали химзавод: разгорелся пожар. Видео

Точка съемки относительно расположения "Тольяттикаучук". Источник: Falcon Insight

Предприятие производит синтетические каучуки и нефтехимическое сырье. Его продукция критически важна для производства комплектующих для бронетехники и авиации.

Завод обеспечивает около четверти (25%) российского рынка синтетических каучуков.

На кадрах, которые публиковали россияне, был виден дым, поднимающийся в предрассветное небо.

В российском Тольятти дроны снова атаковали химзавод: разгорелся пожар. Видео

В Тольятти возник пожар

В российском Тольятти дроны снова атаковали химзавод: разгорелся пожар. Видео

В Тольятти возник пожар

Местные жители также фиксировали пролеты дронов над городом.

Со временем пожар на месте удара лишь разгорался.

В российском Тольятти дроны снова атаковали химзавод: разгорелся пожар. Видео

Атакован химзавод в Тольятти

В российском Тольятти дроны снова атаковали химзавод: разгорелся пожар. Видео

Атакован химзавод в Тольятти

"Местные пишут о сильном пожаре на заводе и также продолжают фиксировать беспилотники", – отмечали в Exilenova+ в 06:38.

На фоне атаки в местных российских каналах писали об эвакуации сотрудников АвтоВАЗ.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 23 октября, взрывы гремели в российском Орле. Там был поражен важный для военно-промышленного комплекса России завод "Протон". Он производит оптоэлектронное оборудование и компоненты военного назначения.

Примечательно, что после удара российские пропагандисты, рьяно поддерживающие удары ВС РФ по жилым домам и гражданской инфраструктуре в Украине, поражение этой военной цели назвали "террором" и подняли вой из-за удара по "мирному объекту".

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