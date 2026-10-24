В российском Тольятти дроны снова атаковали химзавод: разгорелся пожар. Видео
Ранним утром 24 октября в российской Самарской области прогремели взрывы. Россияне пожаловались на удары по городу Тольятти.
Под атакой в очередной раз оказался важный для агрессора химзавод "Тольяттикаучук". Подробности и кадры с места событий собрал Telegram-канал Exilenova+.
Атака на Тольятти
О том, что Самарская область была атакована дронами, в канале написали вскоре после 6 часов утра.
"Тольятти, местные сообщают что был атакован химзавод "Тольяттикаучук", – гласило сообщение.
Предприятие производит синтетические каучуки и нефтехимическое сырье. Его продукция критически важна для производства комплектующих для бронетехники и авиации.
Завод обеспечивает около четверти (25%) российского рынка синтетических каучуков.
На кадрах, которые публиковали россияне, был виден дым, поднимающийся в предрассветное небо.
Местные жители также фиксировали пролеты дронов над городом.
Со временем пожар на месте удара лишь разгорался.
"Местные пишут о сильном пожаре на заводе и также продолжают фиксировать беспилотники", – отмечали в Exilenova+ в 06:38.
На фоне атаки в местных российских каналах писали об эвакуации сотрудников АвтоВАЗ.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 23 октября, взрывы гремели в российском Орле. Там был поражен важный для военно-промышленного комплекса России завод "Протон". Он производит оптоэлектронное оборудование и компоненты военного назначения.
Примечательно, что после удара российские пропагандисты, рьяно поддерживающие удары ВС РФ по жилым домам и гражданской инфраструктуре в Украине, поражение этой военной цели назвали "террором" и подняли вой из-за удара по "мирному объекту".