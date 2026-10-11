В российском Сочи из-за атаки БПЛА были задержаны десятки рейсов, возможно поражение ПВО

В аэропорту российского Сочи задерживаются десятки вылетающих и прилетающих рейсов после введения ограничений вечером 10 октября. Известно о пожаре в воинской части противовоздушной обороны на федеральной территории "Сириус".

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О задержках рейсов сообщил Telegram-канал "Обережно.Новости". Информацию о падении обломков беспилотника на территории аэропорта обнародовал оперативный штаб Краснодарского края, а данные о пожаре в воинской части ПВО распространил "Крымский ветер".

По состоянию на 16:00 в аэропорту Сочи задерживались 57 рейсов, а именно 26 на вылет и 31 на прилет. Еще семь рейсов отменили — три вылетающих и четыре прилетающих. Ограничения на работу аэропорта ввели 10 октября около 23:40.

В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что обломки беспилотника упали на территории аэропорта Сочи. В одном из административных помещений возник пожар, который оперативно ликвидировали. По официальным данным, никто не пострадал.

Также фрагменты БПЛА обнаружили на территории частного сектора и гостиниц. В одном из частных домов повреждена кровля, а в другом произошло возгорание, которое потушили. Во всех этих случаях, по сообщению местного оперативного штаба, пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.

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Отдельно мониторинговая группа "Крымский ветер" сообщила о пожаре в воинской части ПВО №03110 на федеральной территории "Сириус" вблизи Сочи. Информацию о возгорании получили после анализа спутниковых снимков. Местные паблики также сообщали о взрывах в этом районе около полуночи.

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