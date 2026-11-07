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В российском Орле ракеты атаковали завод "Протон": разгорелся масштабный пожар. Фото и видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
408
В российском Орле ракеты атаковали завод "Протон": разгорелся масштабный пожар. Фото и видео
Пожар в Орле после ракетной атаки на завод "Протон". Источник: Telegram-канал Exilenova+

В российском Орле прогремели семь взрывов, после которых местные жители сообщили о пожаре в районе завода "Протон". По предварительным данным, предприятие могло подвергнуться ракетной атаке.

О взрывах сообщил мониторинговый Telegram-канал Exilenova+. Там также опубликовали фото и видео пожара и последствий атаки.

В российском Орле ракеты атаковали завод ''Протон'': разгорелся масштабный пожар. Фото и видео

Последствия ночной атаки на Орел. Источник: Telegram-канал Exilenova+

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В российском Орле ракеты атаковали завод ''Протон'': разгорелся масштабный пожар. Фото и видео

Орел. Последствия ракетного удара. Источник: Telegram-канал Exilenova+

"Протон" специализируется на производстве оптоэлектронного оборудования полного цикла – от кристаллов до готовых изделий.

В российском Орле ракеты атаковали завод ''Протон'': разгорелся масштабный пожар. Фото и видео

По Орлу бьют ракетами. Источник: Telegram-канал Exilenova+

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, предприятие выпускает, в частности, диодный модуль для авиационной ракеты С-71К "Ковер", переключатель-инвертор для ракетного комплекса "Искандер-М" и микросхемы для зенитного комплекса "Панцирь-С1".

В российском Орле ракеты атаковали завод ''Протон'': разгорелся масштабный пожар. Фото и видео

Пожар вспыхнул в районе корпуса №48 завода "Протон". Источник: Telegram-канал Exilenova+

Что известно о предыдущей атаке

Вечером 23 октября завод "Протон-Электротекс" в Орле уже подвергся ракетному удару. В Генеральном штабе ВСУ тогда подтвердили поражение основного производственного здания и отметили, что это осложнит изготовление комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми Россия обстреливает украинские города.

Позже мониторинговые каналы сообщили о полном уничтожении как минимум одного цеха завода.

Также OBOZ.UA сообщал, что ночью 6 ноября в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы, после которых вспыхнули пожары. Под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод. Его проектная мощность составляет 6,25 млн тонн нефти в год.

Завод производит газовый бензин, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, вакуумный газойль, мазут и серу. Значительную часть продукции предприятие поставляет на экспорт.

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