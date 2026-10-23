В российском Орле прогремели взрывы: сообщают о попадании ракет в завод. Фото и видео

Вечером 23 октября в российском Орле прогремели взрывы. По сообщениям OSINT-аналитиков, под ракетный удар попал завод "Протон", который производит оптоэлектронное оборудование и компоненты военного назначения.

Видео дня

Видео момента удара и его последствий распространили в сети. Предварительно, для атаки могли применить крылатые ракеты Storm Shadow, однако эта информация требует подтверждения.

Что известно об ударе

OSINT-аналитики сообщили о поражении завода "Протон" в Орле. По их данным, предприятие производит оптоэлектронное оборудование для российского военно-промышленного комплекса и участвует в кооперации предприятий оборонной отрасли РФ.

Во время атаки в городе действовала ракетная опасность. Информацию о последствиях удара по предприятию уточняют.

Продукция завода

По данным OSINT-аналитиков, продукцию "Протона" используют при производстве различных видов российского вооружения. В частности, речь идет о:

крылатых авиационных ракетах С-71 "Ковер";

баллистических ракетах 9М723 комплекса "Искандер-М";

зенитном ракетно-пушечном комплексе "Панцирь-С1".

Среди продукции предприятия также есть диодные модули, переключатели-инверторы и электронные компоненты для бортовых систем вооружения.

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Удар попал на видео

В сети опубликовали видеозаписи пролета ракет и попадания по заводу. Также появились кадры последствий атаки. По сообщениям OSINT-сообщества, некоторые видео присылали сами местные жители, в частности для канала Exilenova.

На данный момент нет подтвержденной информации о масштабах повреждений предприятия, количестве пострадавших или возможной эвакуации работников.

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Обстоятельства и последствия удара уточняются.

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