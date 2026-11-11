В российском Омске в 2500 км от Украины прогремели взрывы и горит НПЗ: все подробности. Фото и видео

В российском Омске 11 ноября прогремела серия взрывов, после которых вспыхнул пожар на территории местного нефтеперерабатывающего завода – Омского НПЗ "Газпромнефть-ОНПЗ". Атака продолжается: над городом продолжают фиксировать беспилотники.

Видео дня

Об этом сообщил OSINT-проект Exilenova+, опубликовав в своем Telegram-канале фото и видео. По данным аналитиков, над городом активно работает противовоздушная оборона. Позже в проекте уточнили, что НПЗ уже третий час "отбивается" от украинских санкций.

Аналитики отметили, что украинские ударные беспилотники преодолели около 3000 км, чтобы поразить Омский нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефть-ОНПЗ". Он входит в структуру "Газпром нефти" и имеет проектную мощность переработки более 21 млн тонн сырой нефти в год. Это около 10% общего объема нефтепереработки России.

РЕКЛАМА

Завод производит автомобильные бензины АИ-92, АИ-95 и G-Drive 100, дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин, смазочные материалы и широкий спектр нефтехимической продукции. Также он задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

Как отметили в Exilenova+, поражение НПЗ стало частью масштабной кампании Сил обороны Украины против российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские беспилотники уже атаковали промышленные и логистические объекты в Омске. Во время одного из таких ударов был поражен химический завод "Омский каучук" и распределительный центр маркетплейса Ozon. На территории обоих объектов вспыхнули пожары.

РЕКЛАМА

Сам Омский НПЗ украинские беспилотники также атаковали ранее. После удара 7 июля 2026 года завод приостановил производство из-за повреждения ключевого оборудования.

Во время атаки загорелась и была повреждена установка первичной переработки нефти CDU-10, на которую приходилось около 38% производственных мощностей НПЗ. Работу другой установки – CDU-11 – также остановили из-за повреждения коммуникаций, необходимых для ее функционирования. Прямого попадания в нее не было.

В 2024 году завод переработал около 22 млн тонн нефти. Это крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие России.