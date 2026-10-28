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В российском Омске похищают мужчин и заставляют идти на войну: что происходит

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
384
В российском Омске похищают мужчин и заставляют идти на войну: что происходит
Омский пункт мобилизации "Сириус-55". Источник: омские паблики, коллаж OBOZ.UA

В российском Омске люди массово жалуются, что их родственников и близких похищают буквально на улицах и заставляют подписывать контракты на войну в Украине. Это делают сотрудники так называемого пункта отбора на военную службу "Сириус-55".

Показательно, что первые жалобы на похищения людей работниками именно "Сириуса-55" зафиксированы на сервисе 2ГИС еще в марте, то есть буквально с первых дней открытия этого "пункта отбора". Но в последнее время такие жалобы "значительно участились", на что обратило внимание местное общественное объединение.

Что происходит в Омске

В российском Омске похищают мужчин и заставляют идти на войну: что происходит

Сообщение общественной организации Омска. Источник: скриншот

Так, в объединении приводят в пример одну женщину – вечером 25 октября ее свекра похитили на улице даже не рядом с этим "пунктом отбора", привезли туда, избили и требовали подписать контракт. Пострадавшему даже пришлось обратиться в больницу.

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В российском Омске похищают мужчин и заставляют идти на войну: что происходит

Сообщение общественной организации Омска. Источник: скриншот

Другая женщина рассказывает, что 23 октября так же на улице похитили ее 60-летнего отца, которому "быстро сделали новый паспорт, а уже на следующий день отвезли в Юргу" (административный центр Кемеровской области – OBOZ.UA).

Брат третьей женщины приехал в Омск из Кемеровской области на работу, а 18 октября вышел на улицу и пропал. На следующий день родственникам сообщили, что мужчина якобы сам подписал контракт с министерством обороны в пункте отбора "Сириус-55".

В российском Омске похищают мужчин и заставляют идти на войну: что происходит

Пример сообщения о похищении. Источник: скриншот

В российском Омске похищают мужчин и заставляют идти на войну: что происходит

Пример сообщения о похищении. Источник: скриншот

В российском Омске похищают мужчин и заставляют идти на войну: что происходит

Пример сообщения о похищении. Источник: скриншот

И таких историй очень много.

В российском Омске похищают мужчин и заставляют идти на войну: что происходит

Пример сообщения о похищении. Источник: скриншот

Мобилизация в России

Российское оппозиционное издание "Верстка" подсчитало: что мужчин похищают, насильно задерживают и пытаются заставить подписать контракт как минимум в 34 регионах России. Например, из Пензы и ее окрестностей первые сообщения о таких похищениях стали поступать в июне. И эти 34 региона – не считая оккупированных территорий Крыма, Донбасса и юга Украины.

В российском Омске похищают мужчин и заставляют идти на войну: что происходит

Сообщение издания "Верстка". Источник: скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, несмотря на заверения военно-политического руководства РФ, что "никакой мобилизации не будет", на самом деле вона не только не прекращалась, но и набирает обороты. Практически ежедневно появляются новые факты и свидетельства этого – в том числе и с оккупированной территории Украины.

Сейчас захватчики усиленно взялись за осужденных, а также – за студентов.

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