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В России школьников агитируют на войну против Украины через учебник: всплыли подробности

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read3 мин
81
В России школьников агитируют на войну против Украины через учебник: всплыли подробности
Российские подростки во время занятий по начальной военной подготовке. Источник: РосСМИ

В России старшеклассников фактически поощряют вступать в ряды армии РФ прямо во время школьных уроков. Для этого в учебник по предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) для учащихся 10–11 классов включили отдельную инструкцию под названием "10 шагов, как стать контрактником".

Об этом пишет российское издание Можем объяснить, которое проанализировало содержание учебника "Армия России на защите Отечества". При этом в учебном пособии содержится неполная и устаревшая информация об условиях военной службы, а также пропагандистские утверждения о войне против Украины.

Что российским школьникам рассказывают о службе в армии

В частности, авторы учебника указали, что поступить в российскую армию по контракту можно до 40 лет, хотя это ограничение отменили еще в мае 2022 года. Также в пособии приведены устаревшие сведения об ограничениях для людей, которые находятся под следствием или имеют судимость. При этом с 2023 года Россия активно вербует таких граждан для участия в войне против Украины.

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Кроме того, школьникам приводят недостоверную информацию о зарплатах военнослужащих-контрактников. При этом в учебнике практически не упоминаются способы вербовки россиян на фронт и реальные риски участия в боевых действиях.

Отдельное внимание в учебном пособии уделили срочной службе. Ученикам подробно объясняют порядок призыва, а также предупреждают об уголовной ответственности за уклонение от него и самовольное оставление воинской части. Вместо этого альтернативную гражданскую службу упоминают лишь вскользь, предлагая школьникам самостоятельно искать информацию о ней в интернете.

В учебнике распространяют пропаганду о войне против Украины

Помимо инструкций по вступлению в армию, авторы пособия включили в него утверждения российской пропаганды о полномасштабном вторжении. В частности, в учебнике утверждается, что Россия якобы ведет войну "честно", старается избегать гибели мирного населения и ненужных разрушений, тогда как Украина якобы "действует исподтишка, подло".

Также российским школьникам навязывают фейки о том, что в феврале 2022 года украинское руководство якобы планировало получить ядерное оружие, а Вооруженные силы Украины готовились к вторжению на Донбасс и в Крым. Российское вторжение при этом преподносят как так называемый превентивный удар.

В пособии также расхваливают российское вооружение, называя его таким, что "не имеет аналогов". Среди примеров авторы упоминают даже винтовки Мосина, принятые на вооружение еще в 1891 году, а также танк "Армата", который фактически не использовался в войне против Украины.

Что известно об учебнике

Учебное пособие "Армия России на защите Отечества" создали в 2024 году издательство "Просвещение" и Общественный совет при Министерстве обороны РФ. В нем содержится около 300 страниц, и оно предназначено для учеников 10–11 классов.

О появлении в учебнике инструкции о поступлении на контрактную службу стало известно еще в октябре 2025 года. Однако теперь выяснилось, что старшеклассникам не только рассказывают о возможности стать военнослужащими, но и предоставляют неполную информацию об условиях службы и распространяют пропагандистские нарративы.

В материале также приводятся оценки потерь российской армии в войне против Украины. В частности, по данным европейских разведок, в октябре 2026 года российские войска могли потерять убитыми и ранеными 54 тысячи военнослужащих. По подсчетам The Economist, общее число погибших россиян за время полномасштабной войны могло достичь 770 тысяч человек.

Напомним, в России школьников даже 5–8 классов начали призывать присоединяться к войне против Украины. Во время спортивного мероприятия детям заявляли, что российская армия нуждается в их помощи, фактически вовлекая несовершеннолетних в военную пропаганду.

Как писал OBOZ.UA, Кремль тратит миллиарды рублей на подготовку российских и украинских детей к войне. Подростков привлекают в военно-патриотические центры, где их учат стрелять, управлять дронами и действовать в условиях боевых действий.

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