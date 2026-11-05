В России школьников агитируют на войну против Украины через учебник: всплыли подробности

В России старшеклассников фактически поощряют вступать в ряды армии РФ прямо во время школьных уроков. Для этого в учебник по предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (ОБЗР) для учащихся 10–11 классов включили отдельную инструкцию под названием "10 шагов, как стать контрактником".

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Об этом пишет российское издание Можем объяснить, которое проанализировало содержание учебника "Армия России на защите Отечества". При этом в учебном пособии содержится неполная и устаревшая информация об условиях военной службы, а также пропагандистские утверждения о войне против Украины.

Что российским школьникам рассказывают о службе в армии

В частности, авторы учебника указали, что поступить в российскую армию по контракту можно до 40 лет, хотя это ограничение отменили еще в мае 2022 года. Также в пособии приведены устаревшие сведения об ограничениях для людей, которые находятся под следствием или имеют судимость. При этом с 2023 года Россия активно вербует таких граждан для участия в войне против Украины.

Кроме того, школьникам приводят недостоверную информацию о зарплатах военнослужащих-контрактников. При этом в учебнике практически не упоминаются способы вербовки россиян на фронт и реальные риски участия в боевых действиях.

Отдельное внимание в учебном пособии уделили срочной службе. Ученикам подробно объясняют порядок призыва, а также предупреждают об уголовной ответственности за уклонение от него и самовольное оставление воинской части. Вместо этого альтернативную гражданскую службу упоминают лишь вскользь, предлагая школьникам самостоятельно искать информацию о ней в интернете.

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В учебнике распространяют пропаганду о войне против Украины

Помимо инструкций по вступлению в армию, авторы пособия включили в него утверждения российской пропаганды о полномасштабном вторжении. В частности, в учебнике утверждается, что Россия якобы ведет войну "честно", старается избегать гибели мирного населения и ненужных разрушений, тогда как Украина якобы "действует исподтишка, подло".

Также российским школьникам навязывают фейки о том, что в феврале 2022 года украинское руководство якобы планировало получить ядерное оружие, а Вооруженные силы Украины готовились к вторжению на Донбасс и в Крым. Российское вторжение при этом преподносят как так называемый превентивный удар.

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В пособии также расхваливают российское вооружение, называя его таким, что "не имеет аналогов". Среди примеров авторы упоминают даже винтовки Мосина, принятые на вооружение еще в 1891 году, а также танк "Армата", который фактически не использовался в войне против Украины.

Что известно об учебнике

Учебное пособие "Армия России на защите Отечества" создали в 2024 году издательство "Просвещение" и Общественный совет при Министерстве обороны РФ. В нем содержится около 300 страниц, и оно предназначено для учеников 10–11 классов.

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О появлении в учебнике инструкции о поступлении на контрактную службу стало известно еще в октябре 2025 года. Однако теперь выяснилось, что старшеклассникам не только рассказывают о возможности стать военнослужащими, но и предоставляют неполную информацию об условиях службы и распространяют пропагандистские нарративы.

В материале также приводятся оценки потерь российской армии в войне против Украины. В частности, по данным европейских разведок, в октябре 2026 года российские войска могли потерять убитыми и ранеными 54 тысячи военнослужащих. По подсчетам The Economist, общее число погибших россиян за время полномасштабной войны могло достичь 770 тысяч человек.

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Напомним, в России школьников даже 5–8 классов начали призывать присоединяться к войне против Украины. Во время спортивного мероприятия детям заявляли, что российская армия нуждается в их помощи, фактически вовлекая несовершеннолетних в военную пропаганду.

Как писал OBOZ.UA, Кремль тратит миллиарды рублей на подготовку российских и украинских детей к войне. Подростков привлекают в военно-патриотические центры, где их учат стрелять, управлять дронами и действовать в условиях боевых действий.