В России сразу два самолета подали сигнал бедствия в небе над Нижним Новгородом: стало известно, что произошло

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Дональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото"Дизельный пакт" Трампа и Путина: что получил Кремль от соглашения и какие угрозы оно несет для Украины. Интервью с ВеселовскимВо Львовской области сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом: произошел пожар. ВидеоВо Львовской области сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом: произошел пожар. ВидеоРоссия вновь нанесла удар по Киеву: есть повреждения, пострадала женщина. Все подробности и фотоРоссия вновь нанесла удар по Киеву: есть повреждения, пострадала женщина. Все подробности и фото"Сердце разрывает боль": в сети рассказали о 16-летнем парне, которого РФ убила ударом по Харьковщине. Фото"Сердце разрывает боль": в сети рассказали о 16-летнем парне, которого РФ убила ударом по Харьковщине. ФотоРоссия обстреляла Харьков "Бандеролями": обрушился целый подъезд многоквартирного дома, есть погибшие и пострадавшиеРоссия обстреляла Харьков "Бандеролями": обрушился целый подъезд многоквартирного дома, есть погибшие и пострадавшиеРоссия нанесла удар по центру Ровно: поврежден корпус учебного заведения, 14 человек ранены. Фото и видеоРоссия нанесла удар по центру Ровно: поврежден корпус учебного заведения, 14 человек ранены. Фото и видео"Движущая сила": Карпентер назвал две страны, которые могут возглавить сдерживание России и поддержку Украины"Движущая сила": Карпентер назвал две страны, которые могут возглавить сдерживание России и поддержку УкраиныОтключение света в Украине. ИллюстрацияОтключения света ужесточили: какие графики действуют в Киеве и по областям 13 октябряУкраинка представит Словакию на конкурсе "Миссис Вселенная": как выглядит красавица, которая "создала" лица звезд шоу-бизнесаУкраинка представит Словакию на конкурсе "Миссис Вселенная": как выглядит красавица, которая "создала" лица звезд шоу-бизнесаКогда в последний раз нужно стричь газон перед зимой: советы экспертовКогда в последний раз нужно стричь газон перед зимой: советы экспертов

В России сразу два самолета подали сигнал бедствия в небе над Нижним Новгородом: стало известно, что произошло

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
icon 981
В России сразу два самолета подали сигнал бедствия в небе над Нижним Новгородом: стало известно, что произошло
В России сразу два самолета подали сигнал бедствия в небе над Нижним Новгородом. Источник: Российские медиа

Утром 13 октября над Нижним Новгородом в РФ произошел двойной инцидент с пассажирскими самолетами. Два воздушных судна подали сигнал бедствия.

Причиной тревожных сигналов стал критический остаток топлива на двух пассажирских рейсах. Об этом сообщают российские медиа.

Подробности инцидента

Первым экстренный сигнал Mayday Fuel передал экипаж самолета Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Минеральных Вод в московский аэропорт Домодедово. Сигнал был задействован незадолго до начала снижения лайнера.

Всего через пять минут аналогичную команду подал борт Airbus A320 кыргызстанского перевозчика Avia Traffic Company, следовавший по маршруту Бишкек – Москва. Экипаж этого лайнера столкнулся с точно такой же проблемой.

Читайте также
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 18,2 т.
Впервые увидела газовую плиту: россиянка из Сибири поделилась впечатлениями от жизни в оккупированном Донецке. Видео
icon 18,2 т.
Впервые увидела газовую плиту: россиянка из Сибири поделилась впечатлениями от жизни в оккупированном Донецке. Видео
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 24,6 т.
У Путина заявили о тайном разговоре с Трампом
icon 24,6 т.
У Путина заявили о тайном разговоре с Трампом
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 1,7 т.
Подсанкционного пропагандиста Звинчука выдворили из Черногории: он уже в РФ
icon 1,7 т.
Подсанкционного пропагандиста Звинчука выдворили из Черногории: он уже в РФ

Посадка в Москве

Несмотря на возникшую угрозу и подачу сигналов бедствия, экипажам обоих воздушных судов удалось посадить самолеты. Борт авиакомпании S7 Airlines благополучно совершил посадку в аэропорту Домодедово.

Второй лайнер Avia Traffic Company также успешно и без происшествий приземлился в пункте назначения.

В результате инцидентов никто из пассажиров и членов экипажей не пострадал. На данный момент выясняются подробности и причины, приведшие к дефициту топлива у обоих бортов на одном участке маршрута.

Стоит отметить, что Федеральное агентство воздушного транспорта России не сообщало об инцидентах, а информацию о проблемах с топливо у лайнеров появилась в российских медиа.

Напомним, в результате крушения бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС в Амурской области 29 сентября погибли восемь российских офицеров. Трое погибших упоминались украинским проектом "Книга палачей" как участники или организаторы ракетных ударов.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября массированная атака украинских беспилотников привела к остановке работы всех четырех московских аэропортов, из-за чего самолеты российского правительства, которые, вероятно, возвращали российского диктатора Владимира Путина и его свиту из Туркменистана, были вынуждены менять маршрут или кружить в небе.

Похожие темы
Россиясамолет
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться