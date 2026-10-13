В России сразу два самолета подали сигнал бедствия в небе над Нижним Новгородом: стало известно, что произошло

Утром 13 октября над Нижним Новгородом в РФ произошел двойной инцидент с пассажирскими самолетами. Два воздушных судна подали сигнал бедствия.

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Причиной тревожных сигналов стал критический остаток топлива на двух пассажирских рейсах. Об этом сообщают российские медиа.

Подробности инцидента

Первым экстренный сигнал Mayday Fuel передал экипаж самолета Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Минеральных Вод в московский аэропорт Домодедово. Сигнал был задействован незадолго до начала снижения лайнера.

Всего через пять минут аналогичную команду подал борт Airbus A320 кыргызстанского перевозчика Avia Traffic Company, следовавший по маршруту Бишкек – Москва. Экипаж этого лайнера столкнулся с точно такой же проблемой.

Посадка в Москве

Несмотря на возникшую угрозу и подачу сигналов бедствия, экипажам обоих воздушных судов удалось посадить самолеты. Борт авиакомпании S7 Airlines благополучно совершил посадку в аэропорту Домодедово.

Второй лайнер Avia Traffic Company также успешно и без происшествий приземлился в пункте назначения.

В результате инцидентов никто из пассажиров и членов экипажей не пострадал. На данный момент выясняются подробности и причины, приведшие к дефициту топлива у обоих бортов на одном участке маршрута.

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Стоит отметить, что Федеральное агентство воздушного транспорта России не сообщало об инцидентах, а информацию о проблемах с топливо у лайнеров появилась в российских медиа.

Напомним, в результате крушения бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС в Амурской области 29 сентября погибли восемь российских офицеров. Трое погибших упоминались украинским проектом "Книга палачей" как участники или организаторы ракетных ударов.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября массированная атака украинских беспилотников привела к остановке работы всех четырех московских аэропортов, из-за чего самолеты российского правительства, которые, вероятно, возвращали российского диктатора Владимира Путина и его свиту из Туркменистана, были вынуждены менять маршрут или кружить в небе.