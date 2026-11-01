В России новая вспышка оспы обезьян: в Подмосковье выявили третий случай за месяц

В воскресенье, 1 ноября, стало известно, что в России зафиксирована новая вспышка оспы обезьян. В частности, в Московской области выявили уже третий случай заболевания за последний месяц и восьмой за последние два года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Домодедовской больницы. Мужчине, которому поставили диагноз, 38 лет, он был госпитализирован. Пациент поступил в медучреждение с характерными симптомами: лихорадкой, высыпаниями на коже и увеличением лимфоузлов. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

"В инфекционное отделение Домодедовской центральной больницы был госпитализирован 38-летний мужчина с подтвержденным диагнозом "оспа обезьян", – добавили в пресс-службе.

Российские СМИ пишут, что главный врач медучреждения Андрей Осипов сообщил о наличии всех необходимых ресурсов для лечения таких заболеваний. По его словам, "пациенты получают качественную медицинскую помощь, а угрозы для других пациентов и персонала нет".

Ранее в сети появились публикации, в которых утверждалось о возможной вспышке оспы обезьян в регионе. Роспотребнадзор и Минздрав РФ опровергли эти утверждения, заявив, что ситуация с заболеванием находится на контроле.

Справка

Оспа обезьян – это зоонозное природно-очаговое оспоподобное заболевание, вызываемое вирусами семейства поксвирусов. По клиническим признакам очень похоже на натуральную оспу. Возбудитель оспы обезьян отнесен к биологическим агентам, официально признанным факторами биологического оружия.

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Как передается оспа обезьян

Передача вируса может происходить через капли слюны, а также при контакте с поражениями или инфицированными биологическими жидкостями.

Какие симптомы

Симптомы оспы обезьян, наблюдаемые в начале заболевания, очень похожи на симптомы натуральной оспы у человека и обычно начинаются с гриппоподобного синдрома и увеличения лимфатических узлов, за которыми затем следуют высыпания на лице и спине.

Первые симптомы обычно появляются примерно через 10 дней после контакта, тогда как сыпь появляется в течение 1-3 дней с начала лихорадки.

Главные истории дня

Обычно болезнь длится от двух до четырех недель и развивается в несколько этапов.

Какова смертность

В Африке один из 10 случаев заканчивается смертью. Но штамм, распространяющийся по всему миру, кажется более мягким, а уровень смертности составляет примерно один из 100, что практически сопоставимо с показателем в начале пандемии COVID-19.

Напомним, что несколько недель назад в Подмосковье госпитализировали пятерых россиян, контактировавших с человеком, предположительно зараженным оспой обезьян. Это вирусное заболевание, основными симптомами которого являются лихорадка, увеличение лимфатических узлов и болезненная сыпь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Республике Конго более 250 человек участвуют в испытании экспериментального препарата Obeldesivir, разработанного американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences. Исследователи выясняют, может ли новый препарат снизить риск развития лихорадки Эбола после контакта с инфицированным человеком.