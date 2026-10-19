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В России мужчин в аэропортах проверяют на военный учет и вручают повестки: стали известны подробности

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
icon 1,6 т.
В России мужчин в аэропортах проверяют на военный учет и вручают повестки: стали известны подробности
В одном из аэропортов РФ уже зафиксировали случаи вручения повесток. Источник: Коллаж OBOZ.UA/MilNews/РосСМИ

В России силовики начали проверять мужчин на наличие военного учета непосредственно после прибытия в страну. В одном из аэропортов уже зафиксировали случаи вручения повесток лицам, получившим российское гражданство.

Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш". В частности, случаи вручения повесток мужчинам, получившим гражданство РФ, зафиксировали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

В то же время российское Министерство внутренних дел официально подтвердило создание 17 пунктов миграционного контроля в аэропортах страны. Однако информация о постоянном присутствии представителей военкоматов во всех аэропортах РФ пока не подтверждена.

Подобную практику применяли еще в 2022 году

В "Атеш" напомнили, что аналогичные меры российские власти применяли во время мобилизации в 2022 году. Тогда вблизи пункта пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией развернули мобильный военкомат, где вручали повестки мужчинам, пытавшимся покинуть Россию.

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Теперь дополнительные проверки проводят и в аэропортах. В движении считают, что такие действия могут свидетельствовать о подготовке к новой волне мобилизационных мероприятий в РФ.

Активисты также призвали мужчин перед поездками проверять наличие ограничений на выезд из страны и не подписывать документы, содержание которых им непонятно.

В России ужесточают ограничения для мужчин и готовятся к новой мобилизации

Ранее в России начали вводить скрытые ограничения на выезд за границу для мужчин призывного возраста. По данным движения "Атеш", такие случаи фиксировались в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Мужчин отправляли на дополнительные проверки документов и сверку данных, из-за чего они не успевали на свои рейсы. При этом официальных запретов на выезд им не объявляли, а после длительного ожидания возвращали документы и отправляли домой.

Как писал OBOZ.UA, в России начали по-новому вербовать граждан на войну против Украины. Россиян призвали поторопиться с заключением контрактов, чтобы успеть получить денежные выплаты до возможной новой волны мобилизации.

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