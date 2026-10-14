В РФ объявили в розыск ''правнука Брежнева'', который попал в плен к ВСУ под Херсоном

В России объявили всероссийский розыск Антона Милаева, которого некоторые СМИ называют "правнуком" бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Милаев в 2026 году попал в плен к украинским военным на Херсонском направлении, а теперь его разыскивают в рамках уголовного дела, статья которого не раскрывается.

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Об этом пишет "IPC-Юг" со ссылкой на российские источники. Отмечается, что информация о розыске Милаева содержится в базе Министерства внутренних дел РФ, однако статья Уголовного кодекса в открытой карточке не указана.

Не родной правнук

Милаев родился в 1980 году в Москве. Его мать Ирина Кузнецова была замужем за сыном Евгения Милаева – мужем дочери Леонида Брежнева Галины.

По сути, он является родным внуком Евгения Милаева и приемным — Галины Брежневой, которая, впрочем, воспитывала его как родного.

Именно из-за этой семейной связи Милаева называют "правнуком Брежнева", хотя фактически он не является биологическим родственником советского генсека.

В проекте "Хочу жить" Милаев рассказывал, что пытался дистанцироваться от известной фамилии и хотел жить как обычный человек.

Как "правнук Брежнева" оказался на войне

По данным российских источников, осенью 2024 года Милаев потерял деньги на криптовалютной платформе "Ubit". Он инвестировал в токены, связанные с майнингом, которые обещали пользователям пассивный доход, однако у платформы не было необходимых лицензий, а клиенты жаловались на блокировку банковских карт и проблемы с выводом средств.

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В результате Милаев накопил долг в 1 млн рублей. Чтобы расплатиться с ним, он подписал контракт с Министерством обороны РФ в Костромской области и отправился на войну против Украины.

Военного опыта до этого у Милаева не было. По данным российских источников, его подготовка длилась всего около трёх недель, после чего его направили на передовую в качестве сапера.

В интервью после попадания в плен Милаев прямо заявлял, что пошёл воевать ради денег и не интересовался ситуацией в Украине.

Попал в плен на Херсонском направлении

По словам матери Милаева, в ноябре 2025 года сын перестал выходить на связь. Только летом 2026 года семья узнала, что он находится в украинском плену на правобережье Херсонской области.

Главные истории дня

После попадания в плен Милаев дал интервью украинскому проекту "Хочу жить". В нем он рассказал об обстоятельствах своего попадания на войну и признал, что главной мотивацией для подписания контракта были деньги.

Теперь, когда Милаев находится в украинском плену, российское МВД объявило его в общероссийский розыск в рамках уголовного дела. Какое именно правонарушение ему инкриминируют, в открытой базе не указано.

19 лет прожил в США и ностальгировал по СССР

С 1990-х годов Милаев около 19 лет прожил в Соединенных Штатах. По его собственным словам, он работал на низкооплачиваемых работах, не имел стабильного заработка и постоянного жилья.

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В середине 2010-х годов он вернулся в Россию. Своё решение Милаев объяснял усталостью от жизни в США и нежеланием дальше там оставаться.

В последние годы перед подписанием контракта с Минобороны РФ он жил в Москве и работал водителем грузовика. В интервью Милаев также с ностальгией отзывался о Советском Союзе, заявляя, что тогда "была страна", а теперь — "бардак".

Как сообщал OBOZ.UA, Антон Милаев в первом же бою сдался в плен украинским Силам обороны. Его подразделение понесло огромные потери. По словам Милаева, оставалось около 20 человек, и "выжить там было практически невозможно".