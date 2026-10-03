В РФ атаковали базу запуска БПЛА: пожары зафиксировали со спутника

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
"Люди в ловушке": в ЕС выпустили заявление с требованием к РФ разблокировать Олешки"Люди в ловушке": в ЕС выпустили заявление с требованием к РФ разблокировать ОлешкиВладимир ПутинПочти весь ЕС присоединится к соглашению о создании трибунала для Путина: 3 страны молчатОккупанты запустили по Украине более 150 БПЛА, силы ПВО сбили 131 из них: последствия в областяхОккупанты запустили по Украине более 150 БПЛА, силы ПВО сбили 131 из них: последствия в областяхТарифы на электроэнергию в УкраинеЧасти украинцев перевели на новый тариф на электроэнергию: сколько придется платить с 1 октябряУ кого выросли зарплатыУкраинцам установят новую минималку: каков будет размер и почему этого недостаточноВерховная Рада Украины. Иллюстративное фотоУкраина на фоне бюджетного дефицита может остаться без средств ЕС: народные депутаты решили ослабить контроль над бывшими чиновникамиВ Киеве из-за перекрытия Северного моста образовались многокилометровые пробки. ВидеоВ Киеве из-за перекрытия Северного моста образовались многокилометровые пробки. ВидеоШредер, который дружит с Путиным, получил новую работу в РФШредер, который дружит с Путиным, получил новую работу в РФВладимир ПутинISW: заявления Путина о ситуации на фронте уже похожи на галлюцинацииРоссия превратила ударный дрон "Гарпия" в реактивный: что известноРоссия превратила ударный дрон "Гарпия" в реактивный: что известно

В РФ атаковали базу запуска БПЛА: пожары зафиксировали со спутника

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read2 мин
icon 2,3 т.
В РФ атаковали базу запуска БПЛА: пожары зафиксировали со спутника
Под ударом оказалась российская база запуска БПЛА

Сегодня, 3 октября, Силы обороны нанесли массированный удар по Орловской области РФ. Под ударом оказалась база запуска БПЛА "Цимбулова", расположенная вблизи одноименного населенного пункта.

На территории вспыхнуло несколько пожаров. Об этом сообщает Telegram-канал Falcon Insight, в Генштабе же рассказали о других ударах по врагу.

Под ударом – дронопорт

Базу запуска БПЛА "Цимбулова" россияне регулярно используют для дронового террора Украины.

Ночью 3 октября Силы обороны ввели против нее собственные "санкции".

"Под массированной атакой находится база запуска БПЛА "Цимбулова". Спутниковый мониторинг NASA FIRMS фиксирует несколько очагов пожаров с 01:33 в районе места хранения, подготовки и запуска: 53°22'01.06"N 35°49'12.57"E", – говорится в сообщении.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 5,3 т.
Специалисты по OSINT нашли "отца" реактивных "Шахедов", который стал новым любимцем Путина. Фото
icon 5,3 т.
Специалисты по OSINT нашли "отца" реактивных "Шахедов", который стал новым любимцем Путина. Фото
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 2,4 т.
В РФ провели военные учения по "освобождению территорий" в соседнем государстве Центральной Азии
icon 2,4 т.
В РФ провели военные учения по "освобождению территорий" в соседнем государстве Центральной Азии
Анна ЯкубецАнна Якубец
icon 1,9 т.
Оккупанты испытали новый роботизированный танк "Штурм": появилось видео
icon 1,9 т.
Оккупанты испытали новый роботизированный танк "Штурм": появилось видео
В РФ атаковали базу запуска БПЛА: пожары зафиксировали со спутника

Цимбулова на карте. Источник: Falcon Insight

В РФ атаковали базу запуска БПЛА: пожары зафиксировали со спутника

База запуска дронов "Цимбулова". Источник: Falcon Insight

В РФ атаковали базу запуска БПЛА: пожары зафиксировали со спутника

Спутники NASA FIRMS фиксируют несколько пожаров на территории базы. Источник: Falcon Insight

В Генштабе рассказали о других ударах по врагу

В Генштабе отчитались о ряде результативных ударов, нанесенных по вражеским целям в течение 2-го и в ночь на 3 октября.

В частности, на территории РФ были "демилитаризованы" важные для врага объекты в Белгородской области.

В районе Новой Таволжанки украинские военные нанесли удар по пункту управления противника.

А вблизи Вознесеновки Белгородской области защитники нанесли удар по складу материально-технических средств военных РФ.

Гордели захватчики и на временно оккупированных территориях Украины.

В районе Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

"Такие объекты являются одними из приоритетных целей. Системное их поражение направлено на снижение способности российской армии применять ударные беспилотники против гражданской инфраструктуры на территории Украины", – отметили в Генштабе.

А в районе Новоочеретовотого Донецкой области был поражен мост через реку Мокрые Ялы.

Кроме того, в районе Громовки в Херсонской области была уничтожена ремонтная база оккупантов.

"Работа по ключевым целям российского агрессора продолжается. Продолжение следует", – заверили в Генштабе.

В конце сентября OBOZ.UA сообщал, что Россия расширяет дронопорт, с которого атакует Украину. Работы велись непрерывно.

Похожие темы
Война в УкраинеВзрывы в РоссииРоссия - страна-агрессорРоссияБПЛАShahed (Шахед)"Герань-5"/Karrar
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться