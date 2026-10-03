В РФ атаковали базу запуска БПЛА: пожары зафиксировали со спутника

Сегодня, 3 октября, Силы обороны нанесли массированный удар по Орловской области РФ. Под ударом оказалась база запуска БПЛА "Цимбулова", расположенная вблизи одноименного населенного пункта.

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На территории вспыхнуло несколько пожаров. Об этом сообщает Telegram-канал Falcon Insight, в Генштабе же рассказали о других ударах по врагу.

Под ударом – дронопорт

Базу запуска БПЛА "Цимбулова" россияне регулярно используют для дронового террора Украины.

Ночью 3 октября Силы обороны ввели против нее собственные "санкции".

"Под массированной атакой находится база запуска БПЛА "Цимбулова". Спутниковый мониторинг NASA FIRMS фиксирует несколько очагов пожаров с 01:33 в районе места хранения, подготовки и запуска: 53°22'01.06"N 35°49'12.57"E", – говорится в сообщении.

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В Генштабе рассказали о других ударах по врагу

В Генштабе отчитались о ряде результативных ударов, нанесенных по вражеским целям в течение 2-го и в ночь на 3 октября.

В частности, на территории РФ были "демилитаризованы" важные для врага объекты в Белгородской области.

В районе Новой Таволжанки украинские военные нанесли удар по пункту управления противника.

А вблизи Вознесеновки Белгородской области защитники нанесли удар по складу материально-технических средств военных РФ.

Гордели захватчики и на временно оккупированных территориях Украины.

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В районе Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

"Такие объекты являются одними из приоритетных целей. Системное их поражение направлено на снижение способности российской армии применять ударные беспилотники против гражданской инфраструктуры на территории Украины", – отметили в Генштабе.

А в районе Новоочеретовотого Донецкой области был поражен мост через реку Мокрые Ялы.

Кроме того, в районе Громовки в Херсонской области была уничтожена ремонтная база оккупантов.

"Работа по ключевым целям российского агрессора продолжается. Продолжение следует", – заверили в Генштабе.

В конце сентября OBOZ.UA сообщал, что Россия расширяет дронопорт, с которого атакует Украину. Работы велись непрерывно.