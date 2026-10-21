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В Путина заявили, что РФ готова возобновить переговоры по Украине, и назвали дату

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
2,6 т.
В Путина заявили, что РФ готова возобновить переговоры по Украине, и назвали дату
Владимир Путин. Источник: российские СМИ

 

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине во второй декаде ноября. Об этом Владимир Путин заявил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу во время встречи в Санкт-Петербурге.

Информацию предоставил помощник Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров. Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

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