В Путина заявили, что РФ готова возобновить переговоры по Украине, и назвали дату

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Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине во второй декаде ноября. Об этом Владимир Путин заявил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу во время встречи в Санкт-Петербурге.

Информацию предоставил помощник Путина Юрий Ушаков по итогам переговоров. Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

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