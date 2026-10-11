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У Путина заявили о тайном разговоре с Трампом

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
icon 3,3 т.
У Путина заявили о тайном разговоре с Трампом
В Кремле заявили о тайном разговоре с Трампом. Источник: Росмедиа

Представитель Кремля Дмитрий Песков дал понять, что российский диктатор Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп общались чаще, чем об этом сообщалось. По его словам, не о всех телефонных переговорах сообщается публично.

При этом Песков не стал говорить, когда именно состоялся тайный разговор. Об этом рупор Кремля рассказал в интервью российским пропагандистам.

Диалог Вашингтона с Москвой

В разговоре с пропагандистами Песков заявил, что Путин и Трамп могли провести телефонный разговор, о котором не сообщалось бы публично. Примечательно, что после такой реплики Пескова кремлевские пропагандисты начали оперативно распространять версию о том, что рупор Кремля якобы "в шутку допустил вероятность тайных переговоров Путина и Трампа".

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Что предшествовало

Последний телефонный разговор российского диктатора с американским президентом состоялся 9 октября. Об этой беседе официально сообщали обе стороны.

По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, переговоры продолжались полтора часа. Песков уточнял, что значительную часть разговора посвятили урегулированию российско-украинской войны.

В свою очередь Вашингтон сделал акцент на том, что среди ключевых тем были поставки российских нефтепродуктов на американский и мировой рынки.

У Путина заявили о тайном разговоре с Трампом

Версия пропаганды. Источник: Скриншот

Напомним, часть сенаторов от Республиканской и Демократической партий США выступили с резкой критикой решения президента Дональда Трампа разрешить закупку российского дизельного топлива по всему миру. По их мнению, этот шаг противоречит принятому в сентябре закону о санкциях имени Линдси Грэма и прямо финансирует военную машину Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты развернули очередную информационную кампанию вокруг телефонного разговора между диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Помощник главаря Кремля Юрий Ушаков озвучил целый ряд комплиментарных тезисов, попытавшись продемонстрировать "небывалую теплоту" в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

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