Представитель Кремля Дмитрий Песков дал понять, что российский диктатор Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп общались чаще, чем об этом сообщалось. По его словам, не о всех телефонных переговорах сообщается публично.

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При этом Песков не стал говорить, когда именно состоялся тайный разговор. Об этом рупор Кремля рассказал в интервью российским пропагандистам.

Диалог Вашингтона с Москвой

В разговоре с пропагандистами Песков заявил, что Путин и Трамп могли провести телефонный разговор, о котором не сообщалось бы публично. Примечательно, что после такой реплики Пескова кремлевские пропагандисты начали оперативно распространять версию о том, что рупор Кремля якобы "в шутку допустил вероятность тайных переговоров Путина и Трампа".

Что предшествовало

Последний телефонный разговор российского диктатора с американским президентом состоялся 9 октября. Об этой беседе официально сообщали обе стороны.

По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, переговоры продолжались полтора часа. Песков уточнял, что значительную часть разговора посвятили урегулированию российско-украинской войны.

В свою очередь Вашингтон сделал акцент на том, что среди ключевых тем были поставки российских нефтепродуктов на американский и мировой рынки.

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Напомним, часть сенаторов от Республиканской и Демократической партий США выступили с резкой критикой решения президента Дональда Трампа разрешить закупку российского дизельного топлива по всему миру. По их мнению, этот шаг противоречит принятому в сентябре закону о санкциях имени Линдси Грэма и прямо финансирует военную машину Кремля.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты развернули очередную информационную кампанию вокруг телефонного разговора между диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Помощник главаря Кремля Юрий Ушаков озвучил целый ряд комплиментарных тезисов, попытавшись продемонстрировать "небывалую теплоту" в отношениях между Вашингтоном и Москвой.