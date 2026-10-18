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В Петербурге сняли строительные леса с храма Спас на Крови: почему это плохой знак для России и как это работало в прошлом. Фото

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
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В Петербурге сняли строительные леса с храма Спас на Крови: почему это плохой знак для России и как это работало в прошлом. Фото
В Санкт-Петербурге сняли строительные леса с храма Спаса на Крови. Источник: Андрей Бок для "Бумаги", росмедиа. Коллаж OBOZ.UA

В российском Санкт-Петербурге сняли строительные леса с колокольни и верхних частей храма Воскресения Христова на Крови, известного как Спас на Крови. Он построен на месте, где был смертельно ранен император Александр II, а реставрация храма началась еще в 1970-х и затянулась на годы. С тех пор россияне верят, что полное освобождение здания от этих конструкций приведет к катастрофе.

И у них есть все основания в это верить, поскольку все предыдущие снятия лесов с храма становились предвестниками катаклизмов – большего или меньшего масштаба. OBOZ.UA собрал все, что об этом известно.

В Петербурге сняли строительные леса с храма Спас на Крови: почему это плохой знак для России и как это работало в прошлом. Фото

С храма Спас на Крови сняли строительные леса. Источник: росмедиа

Легенда о распаде СССР

В 1970 году началась масштабная реставрация храма Спаса на Крови, соответственно, вокруг него были установлены строительные леса. Поскольку процесс затянулся надолго, жители города привыкли к такому виду храма.

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В конце концов петербуржцы придумали предсказание, что советская власть продержится до тех пор, пока вокруг храма Спаса на Крови будут стоять строительные леса. Их сняли как раз накануне путча в августе 1991 года.

Вспоминают также и о том, что Спас на Крови ремонтировали и в 1961 году. Тогда саперы извлекли из храма бомбу, которая застряла там и не взорвалась во время Второй мировой войны. А в 1962 году произошел Карибский кризис.

Следующие эпизоды

Во второй раз строительные леса, установленные вокруг храма, сняли в 2020 году. После этого в России распространилась пандемия COVID-19, коронавирусом переболели миллионы людей.

Уже через два года, в 2022-м, строительные леса сняли снова, но не полностью. В том году РФ начала полномасштабную войну против Украины, которая продолжается до сих пор.

В Петербурге сняли строительные леса с храма Спас на Крови: почему это плохой знак для России и как это работало в прошлом. Фото

Спас на Крови. Источник: Андрей Бок для "Бумаги"

Что будет дальше?

Отметим, что предыдущее частичное снятие лесов и открытие купола произошло летом – в июне-июле 2026 года. С колокольни и части фасадов конструкции убрали в октябре, а полное завершение реставрационных работ и окончательное освобождение храма от всех конструкций планируется к 1 января 2027 года.

Учитывая это, теперь россияне ждут какого-то знаменательного события в конце этого года или уже в начале следующего.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре российского Санкт-Петербурга, на Исаакиевской площади, поздно вечером 1 октября произошел масштабный пожар. Горел так называемый исторический особняк Миллера. Огонь охватил дом с первого по третий этажи и чердак, и все здание практически полностью сгорело.

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