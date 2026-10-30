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В Москве и других городах России закрыли аэропорты из-за атаки дронов: что происходит

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
1,4 т.
В Москве и других городах России закрыли аэропорты из-за атаки дронов: что происходит
В Москве и других городах России закрыли аэропорты из-за атаки дронов: что происходит

В ночь на 30 октября в Москве и нескольких других городах России приостановили работу аэропортов на фоне атаки беспилотников. Ограничения ввели сразу в четырех московских аэропортах, а также в Ярославле, Пензе и Саратове.

О ситуации сообщают российские мониторинговые ресурсы ASTRA и Росавиация. Последняя подтвердила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский (Раменское) и Шереметьево.

В Москве и других городах России закрыли аэропорты из-за атаки дронов: что происходит

Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево приостановили работу. Источник: Flightradar24

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На фоне ограничений пассажиры сталкиваются с задержками авиарейсов. Один из читателей ASTRA сообщил, что его вылет отложили на час. При этом он предполагает, что это может быть не последнее перенесение.

По данным сервиса Flightradar24, в небе над Москвой на момент публикации практически не было самолетов. Среди заметных бортов оставался RA-73025 – VIP-самолет специального летного отряда "Россия", который базируется во Внуково и предназначен для перевозки высокопоставленных лиц.

Часть рейсов перенаправили в другие аэропорты.

Сбили 38 дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин с 22:00 сообщает о работе противовоздушной обороны и сбитии беспилотников. По его сообщениям, к этому моменту над российской столицей якобы уничтожили уже 38 БПЛА.

Ограничения на полеты ввели не только в московском авиаузле. Из-за атак беспилотников также приостановили прием и выпуск самолетов в аэропортах Пензы и Саратова.

В Москве и других городах России закрыли аэропорты из-за атаки дронов: что происходит

В Москве, Пензе и Саратове закрыли аэропорты. Источник: Flightradar24

Российские авиационные власти пока не сообщали о сроках возобновления полноценной работы всех аэропортов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как в начале октября украинские дроны закрыли московские аэропорты. Тогда диктатору Путину пришлось возвращаться из Туркменистана через Санкт-Петербург.

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