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В Калининградской области разбился российский истребитель Су-30СМ: момент попал на видео

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
129
В Калининградской области разбился российский истребитель Су-30СМ: момент попал на видео
В Калининградской области разбился истребитель Су-30СМ. Источник: Минобороны РФ

В Калининградской области 21 октября разбился российский истребитель Су-30СМ. Оба пилота успели катапультироваться, но получили травмы.

На месте аварии произошел масштабный пожар. Об этом сообщают российские медиа.

Что известно об аварии

По предварительной информации, военный самолет упал в Черняховском районе, между населенными пунктами Тимофеевка и Зеленый Бор. Крушение истребителя подтверждает ряд российских пропагандистских ресурсов.

Оба пилота успели катапультироваться, но получили травмы. По информации медиа, летчиков госпитализировали в военный госпиталь в состоянии средней тяжести.

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