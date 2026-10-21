В Калининградской области разбился российский истребитель Су-30СМ: момент попал на видео
В Калининградской области 21 октября разбился российский истребитель Су-30СМ. Оба пилота успели катапультироваться, но получили травмы.
На месте аварии произошел масштабный пожар. Об этом сообщают российские медиа.
Что известно об аварии
По предварительной информации, военный самолет упал в Черняховском районе, между населенными пунктами Тимофеевка и Зеленый Бор. Крушение истребителя подтверждает ряд российских пропагандистских ресурсов.
Оба пилота успели катапультироваться, но получили травмы. По информации медиа, летчиков госпитализировали в военный госпиталь в состоянии средней тяжести.
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