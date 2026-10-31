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В Калининградской области РФ произошел блэкаут: что известно о причинах

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
1,2 т.
Иллюстрация: человек зажигает свечу как иллюстрация к отключениям электроэнергии
Иллюстративное фото. Человек зажигает свечу. Источник: Freepik

В ночь на 31 октября в российском Калининграде и нескольких городах области отключили электричество. Местные жители также сообщали о проблемах с мобильным интернетом.

Причина в том, что на ТЭЦ в Калининграде сработала противоаварийная автоматика, отключившая часть оборудования. Об этом сообщили российские СМИ.

Что известно о блэкауте в Калининграде

Отключения света в Калининграде и других городах начались около полуночи. Без электричества остались жители нескольких районов Калининграда, Гурьевска, Светлогорска, Пионерского, Янтарного, Гвардейска, Багратионовска и других населенных пунктов. Сколько потребителей остались без света, не уточнялось.

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Причиной блэкаута называют то, что на Калининградской ТЭЦ сработала противоаварийная автоматика, отключившая часть оборудования, сообщила пресс-секретарь губернатора области. Из-за этого нагрузку перераспределили другие электростанции региона. В компании "Россети Янтарь" отметили, что на объектах самой сетевой компании технологических нарушений нет.

Восстанавливать электроснабжение на улицах Калининграда начали примерно с 00:20. Отмечается, что в течение часа обещали подключить всех потребителей.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в ночь на субботу, 24 октября, оккупированный россиянами Крым остался без электроснабжения – свет одновременно пропал в целом ряде населенных пунктов. Местные "власти" заявили об атаке (по другой версии – аварии) за пределами полуострова.

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РоссияКалининградблэкаутэлектроэнергия
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