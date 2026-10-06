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В Чёрном море недалеко от Сочи на танкере разразился огромный пожар: дым виден за сотни километров. Фото и видео

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read2 мин
icon 22,8 т.
В Чёрном море недалеко от Сочи на танкере разразился огромный пожар: дым виден за сотни километров. Фото и видео
В Чёрном море недалеко от Сочи произошёл пожар на танкере

В Черном море недалеко от российского Сочи вспыхнул масштабный пожар на танкере. Кадры с места происшествия начали распространяться в сети, а дым, по сообщениям очевидцев, виден на значительном расстоянии от побережья.

Канал "Крымский ветер" опубликовал первые видео с пожаром и сообщил о возгорании на танкере у Сочи. По его данным, местные жители рассказали, что перед началом пожара не слышали громких взрывов.

На обнародованных кадрах виден большой столб дыма и огонь в море. Сообщается, что пожар можно увидеть с разных участков побережья Сочи.

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В то же время информации о том, что именно стало причиной возгорания, пока нет. Также не сообщается, есть ли пострадавшие в результате пожара.

По предварительной информации, возгорание произошло на танкере, который находился в Черном море недалеко от Сочи. В сети также появились утверждения о возможном ударе по судну, однако подтверждения этой информации пока нет.

Местные жители, по данным "Крымского ветра", не слышали взрывов перед началом пожара. Причины возгорания и другие обстоятельства происшествия пока не сообщаются.

В Чёрном море недалеко от Сочи на танкере разразился огромный пожар: дым виден за сотни километров. Фото и видео

В Чёрном море недалеко от Сочи произошёл пожар на танкере. Источник: Социальные сети

В Чёрном море недалеко от Сочи на танкере разразился огромный пожар: дым виден за сотни километров. Фото и видео

В Чёрном море недалеко от Сочи произошёл пожар на танкере. Источник: Социальные сети

В Чёрном море недалеко от Сочи на танкере разразился огромный пожар: дым виден за сотни километров. Фото и видео

В Чёрном море недалеко от Сочи произошёл пожар на танкере. Источник: Социальные сети

В Чёрном море недалеко от Сочи на танкере разразился огромный пожар: дым виден за сотни километров. Фото и видео

В Чёрном море недалеко от Сочи произошёл пожар на танкере. Источник: Социальные сети

В Чёрном море недалеко от Сочи на танкере разразился огромный пожар: дым виден за сотни километров. Фото и видео

В Чёрном море недалеко от Сочи произошёл пожар на танкере. Источник: Социальные сети

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Черном море было атаковано турецкое судно с зерном из Украины.

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