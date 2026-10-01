Сегодня меня снова спросили, когда закончится война. Я всего лишь журналист и, конечно же, не знаю ответа.

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Никто не знает точного ответа. Но мы можем видеть едва заметные признаки.

Путин этой зимой будет пытаться поставить Киев на колени обстрелами инфраструктуры. Это не новость. Но я в очередной раз напоминаю о "Лондонском блице", когда Люфтваффе сбросила на столицу Великобритании за 6 месяцев 20 тысяч тонн фугасных бомб весом по 500 килограммов. Это 40 тысяч (!) фугасных бомб. 60% всех зданий – старинных каменных домов, дворцов, музеев и так далее – были разрушены.

Однако Лондон устоял, и Англия устояла.

И поэтому я не сомневаюсь, что устоит и Киев. А "бандероли" и "шахиды" Путина точно не смогут его разрушить так, как был разрушен Лондон в 1941 году.

Путин не собирается заканчивать войну. Но он не может продолжать ее вечно без хотя бы минимальной поддержки населения.

В этом смысле выборы в Госдуму интереснее, чем может показаться. Ведь они являются плебисцитом о продолжении войны – о чем прямо говорит и сам Путин.

Прошло уже 10 дней с тех пор, как в России прошли так называемые выборы в Госдуму. Результаты уже давно объявлены, отмечена (хотя и без особого энтузиазма) рекордная победа путинской партии "Единая Россия", которая заняла 349 из 450 мест в российском законодательном органе. Депутаты старого-нового монобольшинства уже получили мандаты и избрали спикером Вячеслава Володина, который занимает эту должность с 2016 года. И уже побил рекорд Шукурджона Захурова из Таджикистана, который возглавлял парламент этой бывшей советской республики 10 лет. И почти наверняка Володин будет спикером еще 5 лет – до следующих так называемых выборов. Ведь Путин ему доверяет, Володин ранее был заместителем главы Администрации Президента.

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Итак, выборы позади, поддержка курса вождя и партии сильна как никогда и т. д. Ура, товарищи!

Но остался один маленький, впрочем, неудобный вопросик: а где, собственно, результаты голосования? Явка, голоса "за", "против", в округах, на отдельных участках?

А их до сих пор нет.

Единственным во всей России, кто осмелился объяснить почему, был политолог по имени Александр Кинев. Человек вообще не был оппозиционером, работал на Сергея Кириенко, нынешнего заместителя главы Администрации Путина. И поэтому, наверное, решил, что ему можно. И сказал лишь, причем где-то на YouTube-канале, что власть "перегнула палку" – понятно с чем именно (хотя слово "фальсификации" в осторожном комментарии даже не прозвучало). И что теперь окружным комиссиям очень трудно чисто математически привести свои результаты в протоколах в соответствие с цифрами, нарисованными сверху. Чтобы при этом не стал очевидным масштаб фальсификаций.

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Через пару дней в квартиру политолога ворвались чекисты, задержали его, при этом сломали ему голень в двух местах. А сейчас он, по свидетельствам правозащитников, находится в известной тюрьме "Матросская тишина", где его пытают электрическим током – чтобы он признал себя виновным в торговле наркотиками в особо крупных размерах. И сел на 20 лет.

Когда (и если) он выйдет на свободу, Путину уже будет 93, как Мугабе в последний год его правления.

Довольно жестокое наказание за разглашение тайны Полишинеля. Ведь масштаб фальсификаций и без того уже оценен.

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Математический анализ даже тех неполных данных с избирательных участков, которые были обнародованы, показывает, что явка и результат "Единой России" были завышены почти вдвое. Фактически на выборы, несмотря на беспрецедентное давление, пришла лишь треть избирателей. И только каждый третий из тех, кто пришел, отдал голос за партию Путина.

Это факт, который на данный момент ничего не меняет. Но может изменить все, когда придет время.

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