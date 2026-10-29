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Сотрудничал с украинской разведкой: в РФ арестовали 76-летнего лидера коммунистов Мурманской области

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
93
Сотрудничал с украинской разведкой: в РФ арестовали 76-летнего лидера коммунистов Мурманской области
Степахно (слева) и Михайлов арестованы. Источник: КПРФ, коллаж OBOZ.UA

В российском Мурманске был арестован Геннадий Степахно, бывший заместитель председателя областной думы и глава регионального отделения компартии. Народный избранник стал фигурантом уголовного дела о госизмене, утверждают в региональном управлении ФСБ.

В партии это пока никак не прокомментировали. А российские силовики подчеркивают, что Степахно "был противником специальной военной операции", поэтому "сотрудничал с украинской стороной".

Что известно о деле Степахно

По версии ФСБ, уже бывший депутат использовал свою должность, чтобы собирать и передавать военной разведке Украины документы о работе правительства Мурманской области и "некоторых инженерных объектов", расположенных в регионе. Эти данные, считают российские силовики, "могут быть использованы против безопасности РФ".

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Как рассказывают местные издания, дело против Степахно было возбуждено после того, как он позвонил родственнику, проживающему за границей, и рассказал, как в Мурманской области при участии Индии строят фармацевтический завод.

76-летний Геннадий Степахно считался старейшим депутатом-коммунистом Мурманской областной думы. Он избирался в четырех созывах и был депутатом с 2007 по 2026 год, большую часть которых возглавлял в думе фракцию КПРФ. Однако в новый созыв Мурманской облдумы он не вошел.

Задержание Олега Михайлова

Сотрудничал с украинской разведкой: в РФ арестовали 76-летнего лидера коммунистов Мурманской области

Сообщения в РФ о преследовании коммунистов. Источник: скриншот

Степахно – не единственный представитель формально оппозиционной, но пропутинской партии России, против которого после выборов завели уголовное дело. Так, недавно в Москве арестовали бывшего депутата Госдумы и бывшего главу КПРФ в Коми Олега Михайлова.

Михайлова обвиняют "в оправдании терроризма". Но на самом деле, как утверждают российские оппозиционные издания, еще накануне выборов путинская администрация убеждала руководство КПРФ отказаться от выдвижения "сильных" региональных одномандатников, которые на прошлых выборах выиграли округа у единороссов. В противном случае угрожали возбуждением уголовных дел. Среди кандидатов, от которых коммунистам предлагали отказаться, был и представитель Коми Михайлов.

Так или иначе, Михайлов баллотировался в сентябре 2026 года в Госдуму, но переизбраться не смог. После поражения на выборах по совету друзей скрывался за пределами России. А 21 октября его задержали в московском аэропорту Домодедово.

Как сообщал OBOZ.UA, также Россия направила в министерство юстиции Нидерландов и ряд других стран запросы о задержании и выдаче девяти представителей Международного уголовного суда. Этих судей МУС в РФ заочно осудили за то, что в 2023 году они выдали ордер на арест Путина.

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