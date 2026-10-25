''Сколько захотят наши партнеры'': РФ начала соблазнять Трампа новыми поставками дизеля

Россия заявила о готовности поставлять Соединенным Штатам дизельное топливо в любых объемах, которые потребуются американской стороне. Москва уверяет, что сможет обеспечить такие поставки из того объема топлива, который планирует экспортировать на внешние рынки.

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Об этом вице-премьер РФ Александр Новак рассказал в интервью российским СМИ. Он подчеркнул, что объем поставок будет зависеть от потребностей американских партнеров и заверил, что российская сторона готова удовлетворить соответствующий спрос.

"Сколько захотят наши партнеры (…) из того объема, который мы будем поставлять на экспорт. Мы можем все поставить", – заявил Новак.

Как сделка повлияла на цены на нефть

По его словам, объявление о сделке по дизельному топливу между Россией и США уже отразилось на мировом рынке. В частности, Новак утверждает, что после сообщения о договоренностях мировые цены на нефть снизились на 5–6%.

В то же время российский чиновник не уточнил, о каких именно объемах дизельного топлива идет речь, когда могут начаться поставки и на каких условиях их будут осуществлять.

Российский дизель: договоренности с США и реакция Европы

Напомним, после договоренности с президентом США Дональдом Трампом об ослаблении санкций Россия возобновила экспорт дизельного топлива. Первые танкеры из российских портов отправились в Турцию и Бразилию, которые и ранее были среди основных покупателей нефтепродуктов из РФ.

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В частности, 16 октября из порта Приморск вышел танкер Leruo, направляющийся в Бразилию, а двумя днями ранее оттуда отправилось судно Dolunay с пунктом назначения в Турции. По оценкам аналитической компании Kpler, каждый из танкеров перевозит примерно 300 тыс. баррелей дизельного топлива.

В то же время Трамп заявлял, что Россия должна немедленно экспортировать 300 тыс. тонн дизеля, в ноябре увеличить поставки до 500 тыс. тонн, а затем – до миллиона тонн. В Москве допускали возможность превышения этих объемов, заявляя, что к концу года российский экспорт может достичь 3,5 млн тонн в месяц.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, в Европейском Союзе обсуждают усиление санкций против нефтяного сектора России на фоне решения Вашингтона ослабить ограничения на экспорт российского дизеля. Такая позиция свидетельствует о разногласиях между подходами ЕС и США к экономическому давлению на Москву.