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Сходят с орбиты и падают на Землю: в России возникли проблемы со спутниками, которые называли аналогом Starlink

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
icon 1,1 т.
Сходят с орбиты и падают на Землю: в России возникли проблемы со спутниками, которые называли аналогом Starlink
Российская спутниковая группировка сталкивается со сбоями. Источник: Бюро 1440

Два российских спутника "Рассвет" №17 и №23, запущенные в июле этого года, стремительно теряют высоту и приближаются к Земле. В настоящее время они находятся на орбитах высотой около 240–260 км и снижаются со скоростью до 1,6 км в сутки.

Если России не удастся скорректировать их орбиты, аппараты могут сгореть в атмосфере. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Два спутника "Рассвет" стремительно теряют высоту

По данным Telegram-канала Ukraine context, аппараты №17 и №23, выведенные на орбиту в июле, продолжают снижаться со скоростью до 1,6 км в сутки. Без корректировки орбиты они могут сгореть в атмосфере.

Информацию также подтвердило издание Clash Report. По его данным, спутник №17 находится на высоте около 245 км и теряет примерно 1,7 км высоты в сутки.

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Издание напомнило, что один из спутников предыдущей партии, запущенной в марте, уже сгорел в атмосфере в июне.

Сходят с орбиты и падают на Землю: в России возникли проблемы со спутниками, которые называли аналогом Starlink

Два спутника "Рассвет" стремительно теряют высоту. Источник: t.me/operline_ru

Российская спутниковая группировка сталкивается с сбоями

Большинство спутников "Рассвет" штатно выходят на целевую орбиту высотой 500–540 км. Однако из-за повторяющихся сбоев в работе двигательных установок часть аппаратов достигает нужной высоты медленно или теряет ее.

Это затрудняет развертывание российской спутниковой группировки, которую позиционируют как аналог Starlink.

Коммерческие цели проекта перенесены на 2027 год

По информации Clash Report, в настоящее время спутниковое покрытие обеспечивается лишь в течение коротких ежедневных интервалов, а не в формате непрерывного сервиса.

Из-за технических проблем сроки достижения коммерческих целей проекта перенесены как минимум на 2027 год.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает развертывать собственную низкоорбитальную спутниковую систему связи "Рассвет", которую позиционирует как аналог Starlink. В июле 2026 года РФ запустила вторую партию аппаратов, после чего их общее количество на орбите достигло около 40.

"Рассвет" – это проект низкоорбитальной спутниковой системы связи, который разрабатывает компания "Бюро 1440" в составе "ИКС Холдинга". Ее цель — создать глобальную сеть широкополосного интернета с низкой задержкой сигнала.

Спутники должны работать на высоте около 800 км и обеспечивать высокоскоростную связь нового поколения, в частности с поддержкой 5G NTN. Одной из ключевых технологий является лазерная межспутниковая связь, которая позволяет передавать данные без наземной инфраструктуры.

Систему позиционируют как платформу для доступа к интернету в отдаленных регионах, мобильной связи и телеметрии, а также для специальных и потенциально военных задач.

В то же время "Рассвет" находится на ранней стадии развития и по масштабу и уровню готовности существенно уступает уже существующим международным спутниковым системам.

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