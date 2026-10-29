Отменили более 400 рейсов: в Москве и Петербурге зафиксировали "рекордную за всю войну" атаку дронов

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаРоссия запустила масштабную информационную кампанию, пытаясь оправдать свой удар по вокзалу в Днепре: какую версию придумалиРоссия запустила масштабную информационную кампанию, пытаясь оправдать свой удар по вокзалу в Днепре: какую версию придумалиИрина Горовая рассказала о ритуале от раввина, который помог ей найти любовь, и пролила свет на загадочную персону бойфрендаИрина Горовая рассказала о ритуале от раввина, который помог ей найти любовь, и пролила свет на загадочную персону бойфрендаИллюстрация: наличные гривныЗарплаты этих специалистов достигли 85 тыс. грн: какие профессии стали самыми прибыльными в УкраинеСыну Андрея Джеджулы и Санты Димопулос исполнилось 18 лет: как выглядит будущий юрист, который вернулся из Дубая в Киев. ФотоСыну Андрея Джеджулы и Санты Димопулос исполнилось 18 лет: как выглядит будущий юрист, который вернулся из Дубая в Киев. ФотоКличко наградил наградами работников социальной сферы Киева. ФотоКличко наградил наградами работников социальной сферы Киева. ФотоСвинина не исчезнет из магазинов из-за эпидемии. Иллюстративное фото.Чума свиней охватила 10 областей Украины: исчезнет ли мясо из магазинов и что будет с ценамиКакие пенсии получают украинцы с инвалидностью. Иллюстративное фото.Пенсия по инвалидности для II группы с 1 ноября: какая гарантированная сумма выплатВ Кремле заявили, что не хотят видеть ЕС за столом переговоров по Украине: в Еврокомиссии отреагировалиВ Кремле заявили, что не хотят видеть ЕС за столом переговоров по Украине: в Еврокомиссии отреагировали
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Отменили более 400 рейсов: в Москве и Петербурге зафиксировали "рекордную за всю войну" атаку дронов

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
2,3 т.
Отменили более 400 рейсов: в Москве и Петербурге зафиксировали "рекордную за всю войну" атаку дронов
Задержки и отмены рейсов после ночной атаки беспилотников. Источник: Елена Мельникова / Агентство "Москва"

В ночь на 29 октября и утром этого дня задерживали и отменяли авиарейсы в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. Общее количество таких рейсов превысило 400, а ограничения в воздушном пространстве заставили часть самолетов менять маршруты.

По подсчетам российского телеграм-канала "Фонтанка", в московском аэропорту Шереметьево задержали 149 рейсов и отменили еще пять. Во Внуково задержки затронули 137 рейсов, а в Домодедово – 42, еще один рейс отменили. Петербургский аэропорт Пулково принял 16 самолетов как запасной аэродром.

Рекордное количество дронов

По сводке Минобороны РФ, ночью и утром российская противовоздушная оборона якобы перехватила 1214 беспилотников над 18 регионами страны и Москвой. Bloomberg отмечает, что это наибольшее количество дронов, о перехвате которых российские власти отчитались за один раз с начала полномасштабной войны.

Читайте также
Александр КоваленкоАлександр Коваленко
4,4 т.
Почему Стерлитамак стал лакомой целью для украинских дронов
4,4 т.
Почему Стерлитамак стал лакомой целью для украинских дронов
Иван ЧерленскийИван Черленский
1,5 т.
"Почему Путин не может нас защитить?" Как россияне отреагировали на атаку по Петербургу
1,5 т.
"Почему Путин не может нас защитить?" Как россияне отреагировали на атаку по Петербургу
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
1,7 т.
"Мы постоянно на связи": Путин похвалил Маска и рассказал о сотрудничестве в космосе
1,7 т.
"Мы постоянно на связи": Путин похвалил Маска и рассказал о сотрудничестве в космосе

Предыдущий рекорд зафиксировали 20 сентября. Тогда российское военное ведомство заявляло о перехвате 1110 беспилотников за ночь.

Мэр Москвы Сергей Собянин поспешил доложить, что с вечера 28 октября до утра 29 октября в направлении столицы и Московской области летели 613 дронов. По его словам, 231 беспилотник сбили на подлете к Москве.

Задержки в аэропортах

В Пулково из-за ограничений в воздушном пространстве Москвы приняли 16 самолетов, следовавших в столицу. По информации издания "Фонтанка", в петербургском аэропорту отменили шесть рейсов, еще 57 задержали.

В Уфе, столице Башкортостана, аэропорт дважды закрывали с начала ночи. По словам главы Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первова, расписание движения изменилось более чем для 20 рейсов, а один рейс из Москвы отменили. Самолет из Сургута перенаправили на запасной аэродром в Челябинске.

Издание "Эхо" со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Уфы писало, что с 08:00 до 14:45 по местному времени туда не прибыл ни один самолет. Некоторые рейсы задерживались на четыре-восемь часов.

Удар по химзаводу

В Уфе также сообщали об ударе по одному из крупнейших химических предприятий России – заводе Башкирской содовой компании, входящей в холдинг "Росхим". Предприятие внесено в закрытый реестр оборонных предприятий Минпромторга РФ.

Завод производит материалы для изготовления бронежилетов, шлемов и компонентов бронезащиты для военной техники и авиации.

В то же время власти Москвы и Московской области не сообщали о заметных последствиях на земле в результате масштабной атаки беспилотников.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "странным" решение Киева организовать массированную атаку дронов на российскую столицу во время проведения саммита "Россия – Африка". В Москве в это время диктатор Путин принимал африканских лидеров.

Песков также заявил, что такая атака является поводом для продолжения войны.

Напомним, еще в начале октября Украина взялась выполнять обещание президента Украины Владимира Зеленского о закрытии неба над Москвой. Работа всех аэропортов российской столицы блокируется.

В ночь на 18 октября массированная атака беспилотников на Россию вызвала масштабные перебои в работе аэропортов. Люди жалуются на длительные задержки авиарейсов, которые в некоторых городах длятся больше суток. Из-за коллапса тысячи пассажиров, в том числе за границей, оказались в ожидании вылета.

23 октября OBOZ.UA сообщал, как Москву массированно атаковали беспилотники. В российской столице объявили тревогу, а в работе аэропортов ввели масштабные ограничения – на прием и вылет самолетов закрыли четыре международных аэропорта. Самолеты перенаправляют в другие города, а в Шереметьево начали эвакуацию пассажиров.

Похожие темы
РоссияМоскваСанкт-ПетербургУфазадержан рейсСергей СобянинСергей СобянинДмитрий ПесковДмитрий Песков
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!