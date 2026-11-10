Когда-то было время, когда только Россия могла безнаказанно бить по нашим городам, заводам, электростанциям и НПЗ. А мы сидели, ждали следующей атаки и считали, сколько ракет и шахедов летит к нам.

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И вот меня всегда удивляли некоторые персонажи с памятью аквариумной рыбки, которые рассказывали, что россияне обстреливают нас, потому что мы их чем-то разозлили.

Серьезно?

Это недогосударство било по нам, когда мы еще и ответить толком не могли. Било бы и дальше, даже если бы мы тихонько сидели, не дышали и извинялись за собственное существование.

Но есть одно маленькое изменение. Теперь и мы можем. И делаем это регулярно.

Вот вам география последних дней:

30.10 Новокуйбышевск

31.10 Уфа

01.11 Кстово

02.11 Самара

03.11 Ярославль

07.11 Саратов

09.11 Кириши

Семь объектов нефтяной и топливной инфраструктуры. И это еще не весь ассортимент.

Россияне десятилетиями продавали нефть, зарабатывали миллиарды и строили на эти деньги армию, чтобы убивать украинцев.

Теперь часть прибыли придется тратить на пожарных, ремонты и восстановление того, что еще вчера прекрасно работало.

И мне такая экономическая модель очень нравится.

А главное – мы уже не просто ждем следующего удара. Мы научились отвечать. И не только по НПЗ.

Потому что мир с ними начинается не с очередной просьбы к хутину быть хорошим мальчиком.

Он начинается тогда, когда продолжать войну для России становится слишком дорого.

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