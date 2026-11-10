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Дмитрий Томчук
Дмитрий Томчук

Финансист, учредитель инвестфонда FISON

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Новости России / Мнения
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Семь дней – семь ударов: Украина научилась выставлять России счета

Семь дней – семь ударов: Украина научилась выставлять России счета
В российском Ярославле атакован НПЗ. Источник: Exilenova+

Когда-то было время, когда только Россия могла безнаказанно бить по нашим городам, заводам, электростанциям и НПЗ. А мы сидели, ждали следующей атаки и считали, сколько ракет и шахедов летит к нам.

И вот меня всегда удивляли некоторые персонажи с памятью аквариумной рыбки, которые рассказывали, что россияне обстреливают нас, потому что мы их чем-то разозлили.

Серьезно?

Это недогосударство било по нам, когда мы еще и ответить толком не могли. Било бы и дальше, даже если бы мы тихонько сидели, не дышали и извинялись за собственное существование.

Но есть одно маленькое изменение. Теперь и мы можем. И делаем это регулярно.

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Вот вам география последних дней:

30.10 Новокуйбышевск

31.10 Уфа

01.11 Кстово

02.11 Самара

03.11 Ярославль

07.11 Саратов

09.11 Кириши

Семь объектов нефтяной и топливной инфраструктуры. И это еще не весь ассортимент.

Россияне десятилетиями продавали нефть, зарабатывали миллиарды и строили на эти деньги армию, чтобы убивать украинцев.

Теперь часть прибыли придется тратить на пожарных, ремонты и восстановление того, что еще вчера прекрасно работало.

И мне такая экономическая модель очень нравится.

А главное – мы уже не просто ждем следующего удара. Мы научились отвечать. И не только по НПЗ.

Потому что мир с ними начинается не с очередной просьбы к хутину быть хорошим мальчиком.

Он начинается тогда, когда продолжать войну для России становится слишком дорого.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Дмитрия Томчука
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