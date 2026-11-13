Украина делает что-то невероятное. Российские НПЗ, хранилища топлива и нефтеперекачивающие станции выносятся массово, причем некоторые атаки продолжаются по несколько часов. При этом выводится из строя не одна ректификационная колонна, а сразу несколько.

Видео дня

30 октября: Новокуйбышевский НПЗ

31 октября: Уфимский кластер НПЗ

1 ноября: Кстовский НПЗ

2 ноября: ЛПДС "Самара"

3 ноября: Ярославский НПЗ

5 ноября: Рязанский НПЗ

6 ноября: Афипский НПЗ

7 ноября: Саратовский НПЗ

9 ноября: Киришский НПЗ

11 ноября: порт Усть-Луга

11 ноября: Омский НПЗ

13 ноября: Волгоградский НПЗ.

13 ноября: ЛПДС "Самара"

10 ноября Reuters написал, что выведено из строя уже примерно 30% общей мощности российских НПЗ. Если атаки продолжатся в таком же темпе нефтяная промышленность из источника дохода для бюджета превратится в черную дыру, все время пожирающую деньги. Очень больно будет авиации, грузовым перевозкам, промышленности, сельскому хозяйству и малому бизнесу. Не навоевались еще?

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