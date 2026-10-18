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Игаль Левин
Игаль Левин

Новости России / Мнения
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icon 5,9 т.
Блог |

Санкт-Петербург в огне: Украина нанесла самый масштабный удар по городу за всю войну

Санкт-Петербург в огне: Украина нанесла самый масштабный удар по городу за всю войну
Санкт-Петербург в огне: Украина нанесла самый масштабный удар по городу за всю войну

Украина нанесла один из самых масштабных ударов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за все время войны.

По предварительным данным, поражены:

Петербургский нефтяной терминал и нефтебаза "Ручьи" – на объектах зафиксированы пожары.

Логистический центр Ozon площадью 51 тысяча м² – масштабный пожар. Оценочная стоимость восстановления – до 5 млрд рублей.

Дата-центр "ВКонтакте" – после атаки зафиксировано резкое падение доступности сервисов компании.

Электроподстанция "Восточная".

Вантовый мост через Корабельный фарватер – сообщается о повреждениях.

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Также возможно поражение завода СПГ "Газпрома" в районе Большого Бора и одной из российских воинских частей.

Таким образом, под удар одновременно попали нефтяная, энергетическая, логистическая и цифровая инфраструктура региона.

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Источник:https://www.facebook.com/LevinYigal/posts/pfbid02EeY27bet31pJmtgALwCTS2NwSKyVVzUbGXiBKmp4fKsAp4R1e4VHXKxWpitTmQmUl
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