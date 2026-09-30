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РПЦ заявила о потере на фронте части мощей Дмитрия Донского, которые привезли для "поднятия боевого духа" армии РФ: что известно

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read3 мин
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РПЦ заявила о потере на фронте части мощей Дмитрия Донского, которые привезли для "поднятия боевого духа" армии РФ: что известно
В Москве во время общегородского шествия, посвященного празднику Московских святых, носильщики несут ларец с мощами средневекового русского князя Дмитрия Донского.
Источник: Reuters.

Русская православная церковь признала утрату части мощей князя Дмитрия Донского, которые были отправлены на фронт для поддержания боевого духа армии РФ. Реликвию оставили во время хаотического отступления оккупационных подразделений после молебна на Лиманском направлении.

Речь идет о фрагменте правой руки Дмитрия Донского — московского князя XIV века, которого в Русской православной церкви считают святым. Об этом сообщает "5 канал".

Реликвию доставили в зону боевых действий, чтобы демонстрировать её российским военным и использовать во время религиозных мероприятий.

В РПЦ заявляли, что часть останков князя должна укрепить дух оккупантов. Святыню планировали показывать российским подразделениям вдоль линии фронта, протянувшейся более чем на 1000 км.

РПЦ заявила о потере на фронте части мощей Дмитрия Донского, которые привезли для ''поднятия боевого духа'' армии РФ: что известно

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил очолює загальноміську хресну ходу з нагоди свята Собору московських святих у Москві.

Источник: Reuters.

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Однако впоследствии российские военные утратили реликвию во время отступления вблизи Лимана. Обстоятельства её исчезновения и местонахождение в настоящее время требуют дополнительного подтверждения.

О перевозке части останков Дмитрия Донского в Донецк агентство Reuters сообщило 10 сентября 2026 года. Саркофаг князя обнаружили летом во время реставрационных работ в соборе Архангела в Московском Кремле.

РПЦ заявила о потере на фронте части мощей Дмитрия Донского, которые привезли для ''поднятия боевого духа'' армии РФ: что известно

Президент Росії Володимир Путін стоїть біля мощів святого великого князя Дмитра Донського, виявлених під час реставраційних робіт, під час богослужіння в Архангельському соборі Московського Кремля.

Источник: Reuters.

В августе российский диктатор Владимир Путин лично осмотрел останки, которые эксперты назвали хорошо сохранившимися. Он охарактеризовал находку как уникальное открытие, укрепляющее основы российской истории.

6 сентября мощи князя пронесли по улицам Москвы во время православной процессии. Впоследствии реликвию доставили в Донецк, где представители российской оккупационной администрации, военные командиры и священнослужители приняли участие в религиозной церемонии.

РПЦ заявила о потере на фронте части мощей Дмитрия Донского, которые привезли для ''поднятия боевого духа'' армии РФ: что известно

Православні віряни хрестяться перед ковчегом із мощами середньовічного руського князя Дмитра Донського під час загальноміської хресної ходи з нагоди свята Собору московських святих у Москві.

Источник: Reuters.

Дмитрия Донского почитают в России за победу над войсками Золотой Орды в Куликовской битве 1380 года. Русская православная церковь канонизировала князя в 1988 году.

В то же время использование мощей для поддержки армии РФ вызвало критику.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что РПЦ продолжила кампанию поддержки Кремля в полномасштабной войне против Украины. Так называемые священники решили отправить на фронт кости Дмитрия Донского — средневекового московского князя, признанного святым в РФ.

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