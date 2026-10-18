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Блог

Виталий Шапран
Виталий Шапран

Член Украинского общества финансовых аналитиков

Новости России / Мнения
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Блог |

После "выборов" россияне получили от правительства инфляционную гранату

После "выборов" россияне получили от правительства инфляционную гранату
После "выборов" россияне получили от правительства инфляционную гранату. Источник: Фото создано с помощью ИИ

На прошлой неделе официальная инфляция в РФ превысила 7,22 %, что значительно выше прогнозов ЦБР и правительства РФ. Помимо невыполнения бюджетных ориентиров, правительство РФ допустило резкое снижение реальных доходов малообеспеченных россиян.

Один из основных компонентов официальной инфляции в РФ – это рост цен на услуги ЖКХ. Ни для кого не секрет, что на постсоветском пространстве стоимость услуг ЖКХ воспринимается как своеобразный налог. А темпы роста тарифов оказались очень стремительными:

- Ставропольский край (максимальное повышение) – на 22%;

- Республика Дагестан – на 19,7%;

- Тамбовская область – на 17,5%;

- Тюменская область – на 17,2%;

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- Москва – на 15%;

- Санкт-Петербург – на 14,6% и т.д.

Удар был нанесен по семейным бюджетам самых бедных слоев населения. Фактически так называемая инфляция для бедных в РФ уже превысила 20%, реальный же уровень потребительской инфляции находился на уровне 15–18%, несмотря на официальные показатели в 7,22%.

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Источник:https://www.facebook.com/shapranv/posts/pfbid0nstNV7zSD3wNMWidu9MWvzFxqotwTrJ2oBsimpiyEu9ht8QtMQ7Z3HoJF4MoMVxVl
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