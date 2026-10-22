"Россияне и украинцы – один народ": Путин сделал циничное заявление о причине войны с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин 22 октября в очередной раз повторил свой тезис о том, что украинцы и россияне якобы являются "одним народом". Однако теперь он сослался на какие-то исследования ученых. Именно из-за этого единства Украине якобы нельзя говорить о территориальных потерях.

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И вообще Россия якобы не хочет воевать с Украиной. Об этом главарь Кремля заявил в интервью российским пропагандистам.

Генетически близкие

"Это народ, который нам очень близок. Последние генетические исследования показывают, что это один народ – русские и украинцы", – в частности, сказал Путин. Конечно, он не уточнил, какие именно "исследования" имел в виду.

Также диктатор заявил, что территории Украины, которые оккупировала Россия, якобы являются "историческими землями" русских, поэтому Киеву "неуместно говорить о потере этих территорий". Более того, жители Донбасса и так называемой "Новороссии" уже якобы проголосовали за "воссоединение" с Россией.

Другие заявления диктатора

Путин утверждает, что РФ уже сообщила Соединенным Штатам, что "готова возобновить трехсторонние переговоры" по Украине. Цель переговоров с США и Украиной – "достижение окончательного мира" и "обеспечение безопасности России".

Показательно: РФ якобы с самого начала выступала за мирное урегулирование, но "Киев решил воевать – пожалуйста". Россияне якобы предлагали лишь "помочь договориться" с Донбассом, но "Киев выбрал оружие".

Также Россия не готовится ни к какой войне с Европой, а "россияне не хотят воевать с Европой", как и европейцы с россиянами, отметил глава Кремля.

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Так или иначе, "Россия решит свои задачи", и все "цели специальной военной операции будут достигнуты", пригрозил Путин.

Планы россиян

А вот украинский президент считает, что российское руководство недооценило украинцев и не смогло осознать, что Украина является отдельным независимым государством, а не частью России.

По словам Владимира Зеленского, Москва еще в начале вторжения рассчитывала, что украинская власть быстро потеряет контроль над ситуацией, президент покинет страну, а российский флаг заменит украинский.

Главные истории дня

Недавно украинский лидер заявил, что Россия регулярно сообщает о якобы успехах своей армии на фронте, однако эти заявления не соответствуют действительности. По словам президента Зеленского, в 2026 году российские войска не одерживают побед на поле боя.