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Блог

Виталий Шапран
Виталий Шапран

Член Украинского общества финансовых аналитиков

Новости России / Мнения
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icon 1,8 т.
Блог |

Россиянам перекрывают финансовый кислород: как Путин шаг за шагом строит новую КНДР

Коллаж. Экономика России
Коллаж OBOZ.UA. Экономика России. Источник: Из открытых источников

Повышение налогов и риски очередной волны мобилизации заставили правительство рф усложнить процесс вывоза наличных из рф. В первом полугодии 2026 года был перекрыт основной канал вывоза через золото, фактических лимитов на вывоз которого из рф до недавнего времени не было.

Минфин рф уже успел радостно отчитаться, что россиянам не дали вывезти за границу наличных на сумму свыше 180 млн долларов США. Превращение рф в концлагерь по образцу КНДР как раз и начинается с запретов на вывоз капитала.

Поскольку в Европе россиян, даже с деньгами, не особо радушно принимают, то география оттока капитала из рф изменилась. Получателями российских денег все чаще становятся банки Грузии, Монголии, а также стран Средней Азии и Ближнего Востока.

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Впрочем, у россиян есть только одна большая проблема: финансовые системы названных стран (конечно, кроме Казахстана и ОАЭ) относительно невелики и поэтому неспособны принять натиск всех желающих.

Думаю, уже настало время нашим ведомствам "помочь" россиянам с вывозом капитала из рф. Стимулирование такого вывоза сильно ослабляет рф.

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Источник:Фейсбук Виталия Шапрана
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