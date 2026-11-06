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Россиян на фоне войны против Украины призвали есть фасоль вместо мяса

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
1,1 т.
Россиян на фоне войны против Украины призвали есть фасоль вместо мяса
В России подорожала курятина и другие виды мяса

В России резко выросли цены на мясо, в частности, куриное. Так что  россиянам экономисты Финансового университета при правительстве РФ посоветовали, чем заменить превратившуюся в "деликатес" курятину.

В рацион гражданам государства-агрессора, тратящего ежедневно миллиарды на убийства украинцев и разрушения украинских городов и экономики, предложили ввести больше круп и бобовых. Об этом пишет независимое российское издание The Moscow Times, объявленное в РФ "иноагентом".

Россиянам посоветовали "сидеть на бобах"

Путинская "спецоперация" продолжает сказываться на уровне жизни россиян. Теперь им предлагают сесть на бобы не только в переносном (соответствующий фразеологизм употребляется для обозначения проигрыша, неудачи, краха надежд и расчетов), но и в прямом смысле.

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Так, россиянам из-за резкого подорожания курятины придется пересматривать рацион и восполнять потребности в белке за счет более доступных продуктов, заявила РИАМО экономист Финансового университета при правительстве РФ Ольга Климова.

Она рекомендовала сделать основой бюджетного меню крупы, картофель, сезонные овощи, бобовые и яйца.

Климова считает, что "разнообразить питание и частично заменить мясо" помогут также фасоль, горох и чечевица.

При этом экономист взялась раздавать советы, которые более уместно звучали бы от диетолога. Климова заявила, что не следует полностью исключать животные продукты "без учета индивидуальных потребностей организма". С ее точки зрения, вместо этого россияне могут сокращать порции, следить за скидками или выбирать более дешевые части курицы.

В России резко подорожала курятина – и не только

За 10 месяцев 2026 года, по данным The Moscow Times, цены на курятину взлетели на треть, а на некоторые части тушек – почти вдвое. Издание привело в пример рост оптовой цены на мясо год к году:

  • на тушку цыпленка-бройлера  – на 37%, до 250 рублей за 1 кг,
  • куриное филе – на 42%, до 458 рублей,
  • бедро – на 38%, до 190 рублей,
  • окорочок – на 31%, до 205 рублей, 
  • голень – на 22%, до 200 рублей.

Снизилась цена только на крыло, снижение составило около 10% (до 148 рублей).

"Согласно подсчетам Росстата, куры охлажденные и мороженые в сентябре в магазинах подорожали в среднем на 15,8% год к году, до 267,8 рубля за 1 кг, окорочок – на 12,3%, до 310,5 рубля", – пишет издание.

Подорожание, пусть и не такое резкое, затронуло и другие виды мяса.

Так, индейка, по словам Климовой, в рознице подорожала на 11%, говядина – на 6,9%, свинина – на 0,6%, утка – на 1,4%, крольчатина – на 2,6%.

Как сообщал OBOZ.UA, у Путина требуют запретить пиццу в школах РФ. 

Среди аргументов – ее якобы "неполезность",  а также то, что блюдо является "элементом мягкой силы" недружественной Италии. Заменить пиццу инициаторы предлагают "кулебякой" – пирогом из дрожжевого теста с начинкой.

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