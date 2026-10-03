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Россия превратила ударный дрон "Гарпия" в реактивный: что известно

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
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icon 4,6 т.
Россия превратила ударный дрон "Гарпия" в реактивный: что известно
"Гарпия" пока не оснащена mesh-модемами и камерами. Источник: Скриншот

Россия разработала новую версию ударного беспилотника "Гарпия" с реактивным двигателем. Соответствующие кадры с новым дроном появились в сюжете российского телеканала НТВ.

На видео показали сразу два варианта реактивной "Гарпии", один из которых создан на базе корпуса предыдущей модели. В то же время производство таких беспилотников, по данным авторов Telegram-канала "Полковник ГШ", пока остается небольшим.

Какой будет новая "Гарпия"

На обнародованных кадрах заметили два варианта реактивного беспилотника. Один из них представляет собой переходную модель, созданную на базе корпуса дрона с поршневым двигателем, тогда как второй получил новый корпус, спроектированный специально под реактивную силовую установку.

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По данным "Полковника ГШ", темпы производства новых дронов пока значительно уступают выпуску реактивных "Геранов", которые Россия производит на предприятиях "Алабуги".

В то же время "Гарпия" пока не оснащена mesh-модемами и камерами. Для навигации беспилотники используют инерциальную и спутниковую системы, а в отдельных случаях могут получать лазерный датчик для определения момента воздушного взрыва.

Россия превратила ударный дрон ''Гарпия'' в реактивный: что известно

"Гарпия" в настоящее время не оснащена mesh-модемами и камерами. Источник: Скриншот

Ранее было известно лишь о поршневой версии ударного беспилотника "Гарпия-А1", которая по конструкции похожа на "Герань-2". Ее производством занимается российский Ижевский электромеханический завод "Купол".

Как могут запускать дроны

На новых кадрах также заметили мобильную пусковую установку на шасси грузовика КамАЗ-5350. Она может перевозить и запускать сразу несколько ударных беспилотников.

Такое решение позволяет запускать дроны с различных подготовленных площадок без привязки к стационарным аэродромам или специальным дронопортам. Это может затруднить их обнаружение и уничтожение украинскими силами.

Россия продвигает "Гарпию" на экспорт

Ранее Россия также пыталась продвигать "Гарпию-А1" на международном рынке. Ее экспортная версия получила обозначение "Гарпия-А1Э".

Производитель заявляет, что имеет возможность одновременно выполнять российские и иностранные заказы. Кроме того, компания заявляет о готовности организовать производство этих беспилотников непосредственно в странах, поддерживающих сотрудничество с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала применять против Украины ударные дроны с необычными конструкциями, похожими на "усы". Эти странные элементы сначала вызвали немало вопросов, однако теперь удалось выяснить, для чего они нужны. Конструкция на российских "Геранях" оказалась обычным механическим детонатором.

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