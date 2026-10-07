Россия решила увеличить закупки иностранной валюты и золота: в ISW объяснили, что происходит

В России планируют увеличить закупки иностранной валюты и золота в течение следующих 30 дней. Для этого из бюджета выделено в пять раз больше средств, чем месяцем ранее.

Видео дня

Таким образом агрессор пытается повлиять на уровень доходов от продажи нефти на фоне ударов Сил обороны по нефтяной инфраструктуре РФ. Эту связь объяснили в Институте изучения войны (ISW).

Россия скупает валюту и золото

Согласно сообщению Министерства финансов РФ от 5 октября, с 7 октября по 6 ноября Россия будет закупать значительно больше валюты и золота, чем в предыдущем месяце. На это из бюджета будет направлено в пять раз больше средств, чем в сентябре.

На закупку валюты и золота ежесуточно Москва планирует тратить 10,2 млрд рублей ( примерно 120,4 млн долларов ) .

Сильный рубль невыгоден России?

Эти манипуляции, по мнению аналитиков, нужны агрессору для исправления ситуации с доходами от продажи нефти и газа. Согласно тому же заявлению российского минфина, несмотря на высокие цены на энергоносители, к концу сентября государство-агрессор получило от этого на 10,04 млрд рублей (около 118,5 млн долларов) меньше, чем ожидалось.

Чтобы исправить это, российские власти пытаются снизить курс рубля.

"Значительное увеличение закупок Россией иностранной валюты и золота, вероятно, направлено на девальвацию рубля, что поможет компенсировать снижение доходов от нефти и газа, учитывая, что длительная ударная кампания Украины по российской нефтяной инфраструктуре серьезно повлияла на эти потоки доходов", – сообщили в ISW.

РЕКЛАМА

По данным Министерства обороны Украины, по состоянию на 5 октября украинские удары на большие расстояния вывели из строя 51% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Удары по НПЗ на регулярной основе Силы обороны начали еще в 2024 году. С марта этого года кампания приобрела особую интенсивность. Помимо НПЗ, украинские дроны, а порой и ракеты, периодически наносят удары также по объектам, занимающимся хранением, распределением и экспортом нефти.

Главные истории дня

"Увеличение закупок иностранной валюты и золота со стороны России является одним из показателей постоянных экономических проблем страны, таких как дефицит рабочей силы и топлива, а также рост инфляции", – резюмировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее посольство США в Москве предупредило американцев об угрозе чумы и призвало их немедленно покинуть территорию России.

Предупреждение появилось после того, как стало известно о вспышке этого заболевания в Иркутской области РФ. "Пациентка номер один" – лаборантка – уже скончалась. Она якобы заболела, разбив пробирку с возбудителем опасной болезни.