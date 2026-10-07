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Россия решила увеличить закупки иностранной валюты и золота: в ISW объяснили, что происходит

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
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Россия решила увеличить закупки иностранной валюты и золота: в ISW объяснили, что происходит
Россия увеличивает объемы закупок золота и валюты. Иллюстративное фото. Источник: Shutterstock

В России планируют увеличить закупки иностранной валюты и золота в течение следующих 30 дней. Для этого из бюджета выделено в пять раз больше средств, чем месяцем ранее.

Таким образом агрессор пытается повлиять на уровень доходов от продажи нефти на фоне ударов Сил обороны по нефтяной инфраструктуре РФ. Эту связь объяснили в Институте изучения войны (ISW).

Россия скупает валюту и золото

Согласно сообщению Министерства финансов РФ от 5 октября, с 7 октября по 6 ноября Россия будет закупать значительно больше валюты и золота, чем в предыдущем месяце. На это из бюджета будет направлено в пять раз больше средств, чем в сентябре.

На закупку валюты и золота ежесуточно Москва планирует тратить 10,2 млрд рублей ( примерно 120,4 млн долларов ) .

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Сильный рубль невыгоден России?

Эти манипуляции, по мнению аналитиков, нужны агрессору для исправления ситуации с доходами от продажи нефти и газа. Согласно тому же заявлению российского минфина, несмотря на высокие цены на энергоносители, к концу сентября государство-агрессор получило от этого на 10,04 млрд рублей (около 118,5 млн долларов) меньше, чем ожидалось.

Чтобы исправить это, российские власти пытаются снизить курс рубля.

"Значительное увеличение закупок Россией иностранной валюты и золота, вероятно, направлено на девальвацию рубля, что поможет компенсировать снижение доходов от нефти и газа, учитывая, что длительная ударная кампания Украины по российской нефтяной инфраструктуре серьезно повлияла на эти потоки доходов", – сообщили в ISW.

Россия решила увеличить закупки иностранной валюты и золота: в ISW объяснили, что происходит

Пермский НПЗ в России прекратил работу. Источник: Exilenova+ / Telegram

По данным Министерства обороны Украины, по состоянию на 5 октября украинские удары на большие расстояния вывели из строя 51% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Удары по НПЗ на регулярной основе Силы обороны начали еще в 2024 году. С марта этого года кампания приобрела особую интенсивность. Помимо НПЗ, украинские дроны, а порой и ракеты, периодически наносят удары также по объектам, занимающимся хранением, распределением и экспортом нефти.

Россия решила увеличить закупки иностранной валюты и золота: в ISW объяснили, что происходит

Последствия одного из ударов

"Увеличение закупок иностранной валюты и золота со стороны России является одним из показателей постоянных экономических проблем страны, таких как дефицит рабочей силы и топлива, а также рост инфляции", – резюмировали в ISW.

Россия решила увеличить закупки иностранной валюты и золота: в ISW объяснили, что происходит

Последствия удара по одному из НПЗ в России

Как сообщал OBOZ.UA, ранее посольство США в Москве предупредило американцев об угрозе чумы и призвало их немедленно покинуть территорию России.

Предупреждение появилось после того, как стало известно о вспышке этого заболевания в Иркутской области РФ. "Пациентка номер один" – лаборантка – уже скончалась. Она якобы заболела, разбив пробирку с возбудителем опасной болезни.

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