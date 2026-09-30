В 2027 годуРоссия сократит финансирование социальной политики, образования и здравоохранения, одновременно увеличив расходы на оборону.

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Соответствующие изменения содержатся в бюджетных документах, которые агентство Reuters получило 29 сентября. Документы свидетельствуют, что Москва планирует потратить на оборону 17,1 трлн рублей ($202,58 млрд) в 2027 году. Это примерно на 27% больше первоначально заложенных 13,5 трлн рублей и самый высокий показатель с начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году.

Сокращение расходов

Финансирование социальной политики в РФ, к которой относятся государственные пенсии, выплаты ветеранам войны и пособия по материнству, в 2027 году планируется сократить на 7% по сравнению с первоначальным планом.

Расходы на образование должны сократиться на 6%, а на здравоохранение – на 6,8%. Финансирование по статье "национальная экономика", которая охватывает строительство дорог и другой инфраструктуры, а также субсидии для сельского хозяйства и других секторов, планируется сократить на 7,4%.

В то же время Россия уже объявила о повышении налогов в 2027 году. Правительство также планирует повышение тарифов на коммунальные услуги, о чем было объявлено после сентябрьских парламентских выборов. Reuters отмечает, что эти решения вызвали недовольство даже среди части сторонников Кремля.

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Финансовое давление

Бюджетная ситуация в России ухудшалась на протяжении последних лет войны. Для покрытия растущих военных расходов власти использовали резервный фонд, увеличивали заимствования и повышали налоги.

Россия формирует трехлетний бюджет, однако показатели приходится существенно пересматривать. По данным Reuters, страна также неоднократно не выполняла запланированные показатели бюджетного дефицита.

Отдельно растут расходы на обслуживание государственного долга. В 2027 году они должны быть на 21,6% выше первоначального плана и составить 9,4% всех бюджетных расходов. К 2029 году эта доля может вырасти до 10,6%.

Главные истории дня

В то же время федеральный бюджет РФ не охватывает региональные и муниципальные бюджеты, на долю которых приходится значительная часть социальных расходов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия планирует увеличить военные расходы в 2027 году до 17,1 трлн рублей, а общие расходы на оборону в течение следующих трех лет могут достичь 50 трлн рублей.

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