Россия провела крупнейшую распродажу золота с 1998 года, чтобы пополнить военный бюджет

Банк России десятый месяц подряд продолжает распродавать золото из своих резервов. Это делается для покрытия дефицита бюджета, который в этом году вдвое превысит первоначальные планы – 7,3 триллиона рублей.

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Об этом сообщило издание The Moscow Times. В современной истории лишь однажды Россия распродавала золотой запас быстрее, чем сейчас – в 1998 году, на фоне дефолта, валютного кризиса и краха пирамиды государственных облигаций. Однако и тогда ситуация была лучше, ведь к концу года часть слитков была выкуплена обратно, и за год золотой запас Центробанка сократился меньше, чем в этом году.

Что известно

Как сообщил Центробанк России, в сентябре золотой запас РФ сократился еще на 0,2 млн тройских унций (около 6,2 тонны), а его общий объем снизился до 72,8 млн унций. Отмечается, что это значение являетсясамым низким с конца 2019 года.

Центробанк начал свою крупнейшую за несколько десятилетий распродажу в декабре, и с тех пор золота в его резервах стало меньше на 2 млн тройских унций – около 62 тонн.

Согласно статистике Международного валютного фонда, в современной истории был лишь один период, когда Россия распродавала золотой запас быстрее, – это было в 1998 году. Тогда это происходило на фоне дефолта, валютного кризиса и краха пирамиды государственных облигаций (ДКО). В результате Центробанк в течение трех месяцев распродал 3,8 млн тройских унций золота (118 тонн). Однако к концу года часть слитков была выкуплена обратно, и за год золотой запас Центробанка сократился на 1,6 млн унций (около 50 тонн) – то есть меньше, чем в этом году.

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После этого Россия только накапливала золото в резервах и с конца 1990-х увеличила золотой запас более чем в пять раз. Отмечается, что к началу 2022 года этот запас составлял 74 млн тройских унций, или 2,3 тысячи тонн, и был пятым по величине в мире.

Распродажа резервов связана с "зеркальным отражением" операций, которые ранее проводил Минфин с активами Фонда национального благосостояния, отметило издание Reuters. То есть ЦБ реализует на рынке золото ФНБ, которое ранее уже продал Минфин, чтобы покрыть бюджетный дефицит.

Главные истории дня

"Минфин использует накопленные резервы (в том числе – в золоте) для покрытия дефицита бюджета – из-за нехватки доходов. Поскольку в 2026 году доходы от нефти и газа снизились, это привело к усилению продаж активов Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе золота", – пояснил аналитик.

Кроме того, отметил эксперт, Центробанк может за счет продаж золота покрывать нехватку валютной ликвидности, а также высокие мировые цены на золото могли способствовать решению о продаже драгоценного металла.

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Кому продает Россия золото

Аналитик LSEG Дебаджит Саха отметил, что после того как лондонский рынок, крупнейший в мире, перестал покупать российское золото, российские поставщики перенаправляют экспорт на восток. Так, в первый же год войны потоки золота из РФ устремились в Китай, и с тех пор через Гонконг было вывезено драгоценного металла на сумму $35 млрд, отмечает издание Financial Times.

В этом году Китай увеличил закупки драгоценного металла в России до исторических рекордов. Так, за январь-июль в Гонконг, по данным таможни КНР, поступило около 100 тонн золота российского происхождения – втрое больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в конце апреля золотые резервы государства-агрессора РФ сократились до самого низкого уровня со времени полномасштабного вторжения в Украину. Москва продает слитки, чтобы покрыть дефицит бюджета. Журналисты подсчитали, что таким образом Россия потенциально могла получить более 4 миллиардов долларов.