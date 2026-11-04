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"Россия никому никогда не угрожала и не угрожает": Путин сделал циничное заявление в присутствии иностранцев. Видео

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
1,4 т.
"Россия никому никогда не угрожала и не угрожает": Путин сделал циничное заявление в присутствии иностранцев. Видео
Путин, 4 ноября. Источник: Кремль

В среду, 4 ноября, российский диктатор Владимир Путин в Кремле вновь отличился циничным заявлением. А именно: кремлевский главарь заявил, что Россия якобы "никому и никогда не угрожала и не угрожает" и лишь "стремится к сотрудничеству".

Заявление прозвучало во время награждения медалями Пушкина "людей, внесших вклад в укрепление единства российской нации". С такими словами глава российского режима обратился к иностранцам.

''Россия никому никогда не угрожала и не угрожает'': Путин сделал циничное заявление в присутствии иностранцев. Видео

Сообщение в сети. Источник: скриншот

Что сказал Путин

"Особенно сейчас очень важно, чтобы во многих странах, в том числе не только в тех, которые вы представляете, люди на политическом уровне увидели, что, во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает, а во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству. А те, кто пока не готов, пользуясь вашим примером, сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение. Не будут стремиться к конфронтации, а, наоборот, будут стремиться к сотрудничеству с Россией", – сказал Путин.

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Диктатор заявил, что они "к этому готовы" и "этого стремятся".

После этого медаль Пушкина от Путина "за вклад в укрепление международных культурных связей" получил Александр фон Бисмарк, правнук первого канцлера Германской империи (руководитель российско-германского форума "Бисмарк-диалог" Александр фон Бисмарк является пророссийским политиком, который критикует нынешнюю немецкую власть и продвигает повестку Кремля).

Что предшествовало

Последние слова Путина воспринимаются как угроза, если учесть, что такие же по смыслу заявления звучали от российской пропаганды и лично кремлевского главаря и в конце января 2014 года, всего за несколько дней до вторжения в Крым, и еще несколько раз в том же году.

Обычно после таких заявлений появлялась информация о новых российских подразделениях, вторгавшихся на украинские земли.

И почти слово в слово такое заявление прозвучало в начале февраля 2022 года, на фоне многочисленных сообщений в мировых СМИ о подготовке российского вторжения в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, полномасштабное вторжение российских захватчиков началось в четверг, 24 февраля 2022 года. Российские войска одновременно начали вести интенсивные обстрелы украинских подразделений на юге и востоке нашей страны, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в ряде городов и военным объектам ВСУ.

Кроме того, враг начал атаковать границы Украины и со стороны Беларуси. Уже в первые часы вторжения украинские системы противовоздушной обороны в Гостомеле под Киевом сбили три российских вертолета

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