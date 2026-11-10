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Работу предприятия остановили: появились новые подробности атаки на НПЗ в Ленинградской области РФ

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
6,8 т.
Работу предприятия остановили: появились новые подробности атаки на НПЗ в Ленинградской области РФ
Нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" прекратил работу

В Ленинградской области России после атаки беспилотников остановил работу один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов региона. Удар по предприятию "Киришинефтеоргсинтез" произошел 9 ноября в городе Кириши.

В результате атаки поврежден ряд важных производственных объектов, обеспечивающих переработку нефти и работу технологических систем. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона".

Какие объекты НПЗ получили повреждения

Во время атаки была повреждена электрообессоливающая установка ЭЛОУ-АВТ-2, а также установки первичной переработки нефти АТ-1 и АТ-6.

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Кроме того, повреждения получил комплекс переработки мазута и установка Parex-2. Под удар также попали два блока циркуляционного водоснабжения и трубопроводы, соединяющие производственные узлы предприятия.

Работу предприятия остановили

В результате повреждения ключевого оборудования нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" прекратил работу. Повреждения затронули как установки переработки нефти, так и вспомогательную инфраструктуру, необходимую для функционирования предприятия.

Работу предприятия остановили: появились новые подробности атаки на НПЗ в Ленинградской области РФ

Карта. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 ноября Силы обороны атаковали Ленинградскую область РФ. В регионе звучали взрывы, под ударом оказался, в частности, нефтеперерабатывающий завод в Киришах. На территории предприятия зафиксировано несколько очагов возгорания. В последний раз этот НПЗ подвергался атаке Сил обороны еще в августе.

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