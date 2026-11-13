''Рекордная атака дронов'': в Москве снова закрыли все аэропорты

С вечера 12 ноября, из-за массированной атаки беспилотников в Москве приостановили работу все четыре аэропорта. Власти столицы страны-агрессора заявили о якобы воздушной атаке на город украинскими беспилотниками. По состоянию на сейчас аэропорты остаются закрытыми.

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О "временных ограничениях" в московских аэропортах объявила Росавиация. В свою очередь, мэр Москвы отчитался о сбитии якобы сотни дронов. А всего, согласно сообщениям Osint-сообществ, на территорию страны-агрессора из Украины запустили рекордное количество дронов – около семи сотен.

Что в Москве

Росавиация сообщила, что московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский "принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта".

В украинских Osint-сообществах подсчитали, что в ночь на 13 ноября в общей сложности в сторону Московской области "запретить энергетическую и промышленную инфраструктуру" летело не менее 700 БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин в сети сообщал, что российская ПВО якобы партиями сбивает дроны над городом. По состоянию на сейчас (по словам и цифрам самого мэра) над городом сбито более 100 дронов.

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"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – уточнял мэр.

Что предшествовало

Напомним, как 31 октября, еще днем в районе московского аэропорта "Шереметьево" заметили густой столб черного дыма, поднимавшийся в небо. Очаг пожара расположен в лесу, к северу от аэропорта, возле склада горюче-смазочных материалов.

Главные истории дня

Одновременно Собянин отчитывался о очередной украинской атаке на город и якобы успешном сбитии десятков дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, в так называемом Китай-городе, районе в центре Москвы, где обычно собирались неформальные группы молодежи, прошел неанонсированный полицейский рейд, во время которого было задержано несколько сотен молодых людей. Последним "правоохранители" массово выдавали… повестки и предлагали контракты на войну.