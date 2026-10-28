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Реактивные дроны атаковали российский Липецк: сообщают о взрывах и пожаре в районе аэродрома. Фото и видео

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
48
Реактивные дроны атаковали российский Липецк: сообщают о взрывах и пожаре в районе аэродрома. Фото и видео
Российский Липецк был под атакой реактивных дронов. Источник: Supernova+. Коллаж OBOZ.UA

Вечером во вторник, 27 октября, в ряде регионов РФ объявляли воздушную тревогу. В Липецке силы ПВО пытались работать по реактивным беспилотникам, однако есть информация о попаданиях.

В частности, предварительно известно о прилетах и пожаре в районе военного аэродрома Липецк. Об этом сообщает Exilenova+.

Военная авиабаза Липецк расположена в 12 км к северо-западу от города. На аэродроме находится 4-й центр подготовки летного состава и полевых испытаний Воздушно-космических сил России.

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Там базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31. Ранее Силы обороны Украины уже наносили удары по аэродрому: были поражены склады с управляемыми авиабомбами и еще ряд других объектов возле аэродрома. А в 2025 году там сгорели два дорогостоящих вражеских истребителя Су-30 и Су-27.

Также зафиксирован пожар в районе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в результате работы ПВО/падения объекта.

Реактивные дроны атаковали российский Липецк: сообщают о взрывах и пожаре в районе аэродрома. Фото и видео

Пожар в районе НЛМК. Источник: Exilenova+

Реактивные дроны атаковали российский Липецк: сообщают о взрывах и пожаре в районе аэродрома. Фото и видео

Липецк на карте. Источник: Скриншот Google Maps

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Воронеже ночью и утром 26 октября звучали взрывы. Город оказался под атакой Сил обороны: зафиксировали несколько очагов пожаров. В частности, под удар попал крупный торгово-деловой комплекс "Галерея Чижова", поражены также мост, авиационный и химический заводы.

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Взрывы в РоссииРоссияЛипецкБПЛАпожараэропорт
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