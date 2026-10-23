Австрийцы и венгры – один народ. Сербы и румыны – один народ. Французы и британцы – один народ.

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А вот "русские" из Архангельска и "русские" из Курска – это два настолько же разных народа, как, скажем, поляки и греки.

Именно такую картину мы получим, если последовательно применять путинский генетический аргумент.

В Европе вообще полно народов, между которыми индекс генетической дифференциации Fₛₜ стремится к нулю.

Я намеренно выбрал пары, где после округления значения индекса до трех знаков после запятой получается 0,000. И это при том, что они говорят на языках из разных групп, а в случае венгров и австрийцев – даже из разных языковых семей.

Просто чтобы подчеркнуть всю абсурдность поисков "единого народа" на генетическом уровне.

Путину бы не в гены лезть, а в зеркало посмотреть. С кем он там один народ, эта бледная спирохета, которая отродясь солнца не видела? Послушал бы, как сам говорит, своим тихим, вкрадчивым змеиным голосом. Болотная гнилушка. Где он таких людей в Украине видел?

Сам индекс Fₛₜ показывает лишь то, как долго и насколько сильно две популяции находились в репродуктивной изоляции друг от друга. Или, соответственно, не находились.

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Но даже при очень высоких значениях, например при сравнении аборигенов Австралии и коренных народов Америки, чьи предки разошлись десятки тысяч лет назад и с тех пор не пересекались в одной постели, этот показатель будет где-то в пределах 0,1–0,2.

То есть до единицы, когда уже можно было бы сказать: вот это генетически действительно совсем другие люди, – еще как до Луны пешком.

Короче говоря, генетика с каменным лицом сообщает нам сенсацию: соседи похожи на соседей.

А в среднем чем больше географическое расстояние между популяциями, тем больше будет и генетическая дифференциация между ними.

Главные истории дня

Люди чаще заводили детей с теми, кто жил рядом, чем с теми, кто обитал за несколько тысяч километров.

Вот так ошеломляющее открытие современной науки.

Смешнее всего, что вся эта путинская влюбленность в генетику – ну просто чистейшая нацистская хрень.

И если уж кого здесь и стоило бы "денацифицировать", то прежде всего именно его.

Не уподобляйтесь.

Если, конечно, вы не ищете лекарства от рака или других болезней. А искать в генетике политическое руководство к действию – дело глупое и гибельное.

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