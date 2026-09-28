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Путин увеличил численность армии РФ до 2,44 млн человек: сколько было раньше

София Закревская
София Закревская
Time to read1 мин
icon 1,2 т.
Путин увеличил численность армии РФ до 2,44 млн человек: сколько было раньше
Диктатор РФ Владимир Путин
Источник: росмедиа

Российский диктатор Владимир Путин увеличил штатную численность армии РФ до 2 441 630 человек. Из них именно военнослужащих – 1 550 500 "единиц". 

Соответствующий указ "Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации" он подписал в понедельник, 28 сентября. Документ вступает в силу со дня его подписания.

Диктатор обязал правительство РФ выделить министерству обороны "бюджетные ассигнования из федерального бюджета" для реализации данного указа.

Путин увеличил численность армии РФ до 2,44 млн человек: сколько было раньше

Указ Путіна

Источник: Портал правової інформації РФ

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В соответствии с предыдущим указом от 27 июля численность армии страны-агрессора составляла 1,535 миллиона человек. Таким образом, она увеличится на 15,5 тысячи "единиц".

Отметим, что это уже четвертое повышение штатной численности армии РФ за последние семь месяцев – предыдущие были в марте, июне и июле.

Суммарно за все четыре повышения в штат были добавлены 52 500 человек, из них 50,5 тысячи – военнослужащие.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр" заявил, что в России уже идет скрытая мобилизация, и к концу 2026 года число российских военных на фронте может увеличиться примерно на 300 тысяч человек. Уже после выборов Кремль может перейти к открытому призыву и привлекать на войну неподготовленных мужчин.

По словам Бровди, увеличение численности российских военных уже сказывается на интенсивности боевых действий.

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