Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней. В случае дальнейшей эскалации победителей не будет.

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Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин. Его цитируют российские СМИ.

По словам Путина, если странам ЕС до сих пор не удалось добиться стратегического поражения России, то вряд ли это удастся сделать до 2030 года.

Диктатор РФ также заявил, что Москва помнит уроки Первой и Второй мировых войн и делает все, чтобы не допустить повторения подобных событий.

Отдельно Путин высказался о ситуации в Балтийском море. По его словам, Россия не хотела бы, чтобы она развивалась по сценарию Ормузского пролива, однако Москва готова отвечать на провокации.

В то же время глава Кремля отметил, что Россия поддерживает любые шаги для восстановления полноформатных отношений со странами Евросоюза.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере российский диктатор повторил требования Кремля относительно Украины. По оценке Института изучения войны (ISW), Москва настаивает на выполнении своих максималистских требований, в частности относительно Донбасса, а также стремится получить право влиять на решения других государств о вступлении в НАТО.

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Аналитики ISW отметили, что Кремль использует тезис о якобы "коренных причинах" войны для обоснования своих требований. Они выходят далеко за пределы территориальных претензий к Украине и предусматривают, в частности, ограничение суверенитета государств НАТО и вмешательство в их внутреннюю политику.

Также OBOZ.UA писал, что президент США Дональд Трамп заявил о "значительном продвижении" в урегулировании российско-украинской войны и выразил надежду в ближайшее время провести встречу с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время американский лидер не назвал конкретные даты и место возможных переговоров.

Главные истории дня

Зеленский неоднократно заявлял о готовности к личной встрече с Путиным или трехсторонним переговорам с участием Трампа. В то же время президент Украины подчеркивал, что Киев не будет признавать оккупированные территории российскими и настаивает на сохранении санкций в отношении РФ до достижения справедливого мира.