Путин тайно вылетел с Кабаевой за границу: всплыли подробности
Владимир Путин и Алина Кабаева по крайней мере один раз одновременно находились за границей. Речь идет о поездке в Казахстан в феврале 2017 года, где, по данным расследования, они могли участвовать в неформальных встречах с тогдашним президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.
Кабаева прибыла в Алматы отдельно от Путина на частном бизнес-джете, а через четыре дня вернулась тем же самолетом. Об этом говорится в исследовании "Проекта", подготовленном на основе данных утечки из Федеральной пограничной службы РФ.
Кабаева прилетела в Казахстан отдельно
Секретная совместная поездка состоялась 23 февраля 2017 года. Путин и Кабаева оказались в Казахстане одновременно, однако прибыли туда разными путями.
Бывшая гимнастка вылетела в Алматы на частном бизнес-джете Embraer Legacy 650. По данным "Проекта", друзья и члены её семьи на этот раз её не сопровождали. 27 февраля Кабаева вернулась тем же рейсом.
Именно 27 февраля начался официальный визит Путина в Казахстан. Российский лидер прибыл туда на президентском самолете.
В то же время российские государственные СМИ позже сообщали, что Путин прилетел на встречу с Назарбаевым на несколько дней раньше. Часть этого времени он провел в неформальных беседах с тогдашним президентом Казахстана на горнолыжном курорте Шимбулак.
Почему Кабаева летела на бизнес-джете
О поездке Кабаевой в Казахстан тогда публично не сообщалось. Как отмечает "Проект", Путин и Кабаева не афишировали свои отношения, поэтому для перелета она воспользовалась частным самолетом.
Борт с регистрационным номером D-AHOI обслуживала авиакомпания VistaJet, которая на момент полёта называлась Air Hamburg. Самолёт доступен для аренды частными клиентами.
По подсчетам "Проекта", перелет Кабаевой в Алматы мог обойтись примерно в 26 тысяч долларов.
Этим же самолетом в разное время пользовались семьи помощника президента и вице-премьераНиколая и Дмитрия Патрушевых, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы Чечни Рамзана Кадырова и представителя Путина на переговорах с США Кирилла Дмитриева.
Были ли другие совместные перелеты
Данные утечки из Федеральной пограничной службы также позволяют предположить, что Кабаева иногда могла путешествовать вместе с Путиным на правительственном самолете.
В частности, они оба находились в Узбекистане в конце июня 2016 года. Путин прибыл туда 23 июня на саммит Шанхайской организации сотрудничества, тогда как данных о выезде Кабаевой из России в этот период нет.
В то же время 30 июня она вернулась в Москву рейсовым самолетом "Аэрофлота". "Проект" отмечает, что отсутствие информации о её вылете могло быть ошибкой в системе Федеральной пограничной службы или свидетельствовать об использовании правительственного самолёта, данные о котором система не фиксирует.
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