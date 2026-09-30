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Путин тайно вылетел с Кабаевой за границу: всплыли подробности

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read3 мин
icon 3,8 т.
Путин тайно вылетел с Кабаевой за границу: всплыли подробности
Кабаева прилетела в Казахстан отдельно
Источник: Росмедиа

Владимир Путин и Алина Кабаева по крайней мере один раз одновременно находились за границей. Речь идет о поездке в Казахстан в феврале 2017 года, где, по данным расследования, они могли участвовать в неформальных встречах с тогдашним президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

Кабаева прибыла в Алматы отдельно от Путина на частном бизнес-джете, а через четыре дня вернулась тем же самолетом. Об этом говорится в исследовании "Проекта", подготовленном на основе данных утечки из Федеральной пограничной службы РФ.

Кабаева прилетела в Казахстан отдельно

Секретная совместная поездка состоялась 23 февраля 2017 года. Путин и Кабаева оказались в Казахстане одновременно, однако прибыли туда разными путями.

Бывшая гимнастка вылетела в Алматы на частном бизнес-джете Embraer Legacy 650. По данным "Проекта", друзья и члены её семьи на этот раз её не сопровождали. 27 февраля Кабаева вернулась тем же рейсом.

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Путин тайно вылетел с Кабаевой за границу: всплыли подробности

Путін таємно літав із Кабаєвою за кордон

Источник: t.me/agentstvonews

Именно 27 февраля начался официальный визит Путина в Казахстан. Российский лидер прибыл туда на президентском самолете.

В то же время российские государственные СМИ позже сообщали, что Путин прилетел на встречу с Назарбаевым на несколько дней раньше. Часть этого времени он провел в неформальных беседах с тогдашним президентом Казахстана на горнолыжном курорте Шимбулак.

Почему Кабаева летела на бизнес-джете

О поездке Кабаевой в Казахстан тогда публично не сообщалось. Как отмечает "Проект", Путин и Кабаева не афишировали свои отношения, поэтому для перелета она воспользовалась частным самолетом.

Борт с регистрационным номером D-AHOI обслуживала авиакомпания VistaJet, которая на момент полёта называлась Air Hamburg. Самолёт доступен для аренды частными клиентами.

Путин тайно вылетел с Кабаевой за границу: всплыли подробности

Путін таємно літав із Кабаєвою за кордон

Источник: t.me/agentstvonews

По подсчетам "Проекта", перелет Кабаевой в Алматы мог обойтись примерно в 26 тысяч долларов.

Этим же самолетом в разное время пользовались семьи помощника президента и вице-премьераНиколая и Дмитрия Патрушевых, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы Чечни Рамзана Кадырова и представителя Путина на переговорах с США Кирилла Дмитриева.

Путин тайно вылетел с Кабаевой за границу: всплыли подробности

Путін таємно літав із Кабаєвою за кордон

Источник: t.me/agentstvonews

Были ли другие совместные перелеты

Данные утечки из Федеральной пограничной службы также позволяют предположить, что Кабаева иногда могла путешествовать вместе с Путиным на правительственном самолете.

В частности, они оба находились в Узбекистане в конце июня 2016 года. Путин прибыл туда 23 июня на саммит Шанхайской организации сотрудничества, тогда как данных о выезде Кабаевой из России в этот период нет.

В то же время 30 июня она вернулась в Москву рейсовым самолетом "Аэрофлота". "Проект" отмечает, что отсутствие информации о её вылете могло быть ошибкой в системе Федеральной пограничной службы или свидетельствовать об использовании правительственного самолёта, данные о котором система не фиксирует.

Путин тайно вылетел с Кабаевой за границу: всплыли подробности

Путін таємно літав із Кабаєвою за кордон

Источник: t.me/agentstvonews

Напомним, у диктатора России Владимира Путина, вероятно, есть восьмилетняя внучка по имени Эльза Тихонова. По данным журналистов, девочка является дочерью Екатерины Тихоновой и балетмейстера Игоря Зеленского и родилась в декабре 2017 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появились фото настоящей матери диктатора РФ Владимира Путина, которая проживает в грузинской деревне Метехи.

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