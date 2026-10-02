В зале мирно спят старые маразматики из кремля. Они уже даже сами смертельно устали от этого бесконечного бункерного монолога.

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А путин вещает. И, знаете, умудряется противоречить самому себе буквально в каждом абзаце.

Сначала он жалуется, что НАТО их, видите ли, "обмануло" с расширением на восток.

Потом возмущается, что удары по НПЗ лишили рф около 1% ВВП, но тут же хвастается, что оставил соседнюю страну без сталелитейной отрасли.

А потом и вовсе переходит на дворовой фольклор. Говорит: "Не мы начали. А теперь – получи, фашист, гранату от советского солдата. Не нравится?".

Вот так. Сам придумал фашистов, сам бросил воображаемую гранату, сам обиделся, когда в ответ прилетел настоящий дрон на нефтеперерабатывающий завод.

Дальше – больше. Оказывается, Украина не может существовать самостоятельно, управляется извне и вообще теряет государственность.

ПОНЯТНО, ЧТО РАЗБИРАТЬСЯ В РЕЧАХ ЭТОГО ПАЦИЕНТА – ДЕЛО НЕБЛАГОДАРНОЕ.

Но если страна "неоправданна", то кто тогда регулярно сжигает склады на территории РФ? Кто топит их флот? И почему великая империя уже который год героически воюет за условную Малую Токмачку?

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Жалуется, что их на Западе не ждут. Мол, десятилетиями пытались стать частью цивилизованного мира, а им просто сказали "нет" и пытались развалить.

Знаете, если вас отовсюду гонят, может, дело не в злых хозяевах? Может, просто не нужно приходить в чужой дом и гадить посреди гостиной?

А ЕСЛИ РФ ТАК ЛЕГКО "РАЗВАЛИТЬ", ТО, ВОЗМОЖНО, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ.

Может, это сама рф – классическое failed state, которое держится только на страхе и телевизоре?

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Ты бы за свою государственность так беспокоился, стратег. А ведь настоящий хозяин Сибири сидит чуть восточнее, молча наблюдает и когда-нибудь обязательно спросит за долги. И гранатой здесь уже не отмахнешься.

Как вы думаете, что произойдет раньше: эти старики окончательно заснут на своих заседаниях и не проснутся, или эта "сверхдержава" развалится сама по себе от собственных противоречий?