Диктатор сам себя загнал в тупик: как "сверхдержава" рассыпается от собственных противоречий
В зале мирно спят старые маразматики из кремля. Они уже даже сами смертельно устали от этого бесконечного бункерного монолога.
А путин вещает. И, знаете, умудряется противоречить самому себе буквально в каждом абзаце.
Сначала он жалуется, что НАТО их, видите ли, "обмануло" с расширением на восток.
Потом возмущается, что удары по НПЗ лишили рф около 1% ВВП, но тут же хвастается, что оставил соседнюю страну без сталелитейной отрасли.
А потом и вовсе переходит на дворовой фольклор. Говорит: "Не мы начали. А теперь – получи, фашист, гранату от советского солдата. Не нравится?".
Вот так. Сам придумал фашистов, сам бросил воображаемую гранату, сам обиделся, когда в ответ прилетел настоящий дрон на нефтеперерабатывающий завод.
Дальше – больше. Оказывается, Украина не может существовать самостоятельно, управляется извне и вообще теряет государственность.
ПОНЯТНО, ЧТО РАЗБИРАТЬСЯ В РЕЧАХ ЭТОГО ПАЦИЕНТА – ДЕЛО НЕБЛАГОДАРНОЕ.
Но если страна "неоправданна", то кто тогда регулярно сжигает склады на территории РФ? Кто топит их флот? И почему великая империя уже который год героически воюет за условную Малую Токмачку?
Жалуется, что их на Западе не ждут. Мол, десятилетиями пытались стать частью цивилизованного мира, а им просто сказали "нет" и пытались развалить.
Знаете, если вас отовсюду гонят, может, дело не в злых хозяевах? Может, просто не нужно приходить в чужой дом и гадить посреди гостиной?
А ЕСЛИ РФ ТАК ЛЕГКО "РАЗВАЛИТЬ", ТО, ВОЗМОЖНО, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ.
Может, это сама рф – классическое failed state, которое держится только на страхе и телевизоре?
Ты бы за свою государственность так беспокоился, стратег. А ведь настоящий хозяин Сибири сидит чуть восточнее, молча наблюдает и когда-нибудь обязательно спросит за долги. И гранатой здесь уже не отмахнешься.
Как вы думаете, что произойдет раньше: эти старики окончательно заснут на своих заседаниях и не проснутся, или эта "сверхдержава" развалится сама по себе от собственных противоречий?
Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!