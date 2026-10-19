Путин проспал свой ''звездный час'', но верит в сценарий Сталина в Украине. Интервью с Курносовой

Спустя почти пять лет большой войны кремлевский диктатор Владимир Путин по-прежнему верит, что Россия является сверхдержавой, а войну в Украине можно завершить так же, как войну Советского Союза с Финляндией завершил Сталин – заставив отказаться от части территорий. Плохая новость в том, что президент США Дональд Трамп также верит в "сверхдержавность" путинской России и доводы тех, кто предостерегает от давления на Путина.

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У США есть все рычаги для давления на Путина, в том числе разведданные, которые позволяют знать о его местонахождении в любой момент времени. Учитывая трусливость кремлевского вождя, можно не воспринимать всерьез его регулярные размахивания ядерной дубинкой. Свой "звездный час" – особых шанс на окончание войны, данный ему в Анкоридже – Путин проспал.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка, признанная "иноагентом" в России Ольга Курносова.

– Считаете ли вы, что то, что происходит в данный момент между Россией и США, а конкретно между Путиным и Трампом можно назвать "звездным часом" Путина? Или, наоборот, это последний шанс, который будет потерян сразу же после 3 ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы?

– Конечно, я не считаю, что это "звездный час" Путина. "Звездный час" у него был в Анкоридже, и у него были все возможности использовать это для того, чтобы начать реальные переговоры с Украиной, выйти на заморозку конфликта и начать двигаться в сторону каких-то больших проектов с Соединенными Штатами и к снятию санкций. Соответственно, свой "звездный час" он проспал.

Сейчас же мы совершенно не понимаем, что будет после промежуточных выборов в США. То, что происходит – это некий пиаровский апофеоз перед промежуточными выборами. Но то, что будет говорить, – я уж не говорю про то, что будет делать – Трамп после промежуточных выборов, нам совершенно не понятно.

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– По вашему мнению, как стала возможной "дизельная сделка" Путина и Трампа? И как это сказалось на возможностях Путина вести войну против Украины? Есть ли какие-то действительно реальные профиты, кроме политического, абсолютно очевидного профита, который он получил?

– На мой взгляд, и политический профит весьма призрачный, потому что "дизельная сделка" дает не так много денег, чтобы об этом можно было серьезно говорить, даже если она состоится, потому что пока это только пиаровская история и формальный повод сказать: бывают случаи, когда с нас снимают санкции, ура-ура. Но это пиар, это политика, не более того. Поэтому, что будет реально, мы совершенно не понимаем. Каким будет профит для Путина от "дизельной сделки" тоже пока никто не понимает.

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– Эта сделка была инициативой Трампа или Путина? С одной стороны, Трамп заинтересован в окончании войны в Иране, в чем, как ему кажется, может помочь Путин. Его также, видимо, интересуют акции "Лукойла". С другой стороны, Путину нужна капитуляция Украины, и ему кажется, что Трамп может это организовать. Как вы думаете, что происходило за кадром сделки? Есть ли еще какие-то вещи, которыми Путин мог бы соблазнить Трампа в дальнейшем?

– Давайте все-таки вспомним, что "Лукойл" – частная компания. И все-таки ею владеет не Путин, а Вагит Алекперов. Поэтому, да, конечно, Трампу интересна покупка акций "Лукойла", но это все-таки история не про Путина. Так что это дополнительный бонус, который Трамп с удовольствием получает, но не более того.

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Поэтому с точки зрения Путина, если говорить про преимущества на фронте, для него гораздо важнее вопрос разведданных и Starlink. Для него действительно важно, продолжится ли эта история в негативную для Украины сторону или, наоборот, ситуация будет восстанавливаться. А все остальное на военные действия никак не влияет.

Что касается интересов Трампа, то он не может добиться от Путина самого главного своего интереса – заморозить войну в Украине. Почему-то он боится давить на Путина. Может быть, ему кто-то это советует. Кстати, таких людей достаточно много, например, тот же Венедиктов, который будет рассказывать, что на Путина давить нельзя, потому что получим обратный эффект. Так что дело не в том, что Трамп полный идиот и не понимает очевидных вещей. Нет, очень многие эксперты именно так и говорят – что на Путина давить нельзя, потому что он будет действовать в обратную сторону.ьВполне возможно, что подобные эксперты говорят подобные вещи и Трампу.

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– В этой ситуации, пожалуй, только Украина ведет себя смело, не оглядываясь на настроения Путина. В частности, Украина заявила, что не откажется от ударов по НПЗ на территории России. Как эти удары, а также удары по дата-центрам сказываются на реальной ситуации, в которой оказывается Россия?

– На мой взгляд, удары по дата-центрам для России опаснее, чем удары по НПЗ, поэтому они достаточно серьезно повлияли на структуру. Если они продолжатся, то могут обвалить банковский сектор, потому что сильно усложнят работу мобильных банков. Это достаточно серьезная история, которая может привести к остановке большого количества процессов. И так уже многое перестало работать.

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Все это, конечно же, влияет, но другое дело, что Путин не ездит на такси, и его совершенно не волнует, что Яндекс Такси перестали ездить. Путина вообще не волнует ничего из того, что волнует обычных россиян. Поэтому отдельный вопрос, какие рычаги влияния на Путина еще до сих пор существуют.

Я, в отличие от многих, совершенно уверена, что Путин достаточно труслив. Они пытаются в очередной раз разыграть ядерную дубину, потому что, кроме ядерной дубины, у них ничего нет. И это должно вызывать адекватный ответ со стороны тех, у кого есть полные разведданные. Необходимо предупредить Путина, что Соединенные Штаты прекрасно видят, где и когда он находится, в каком месте, у них есть средства доставки для того, чтобы делать неприятные вещи. Это лишь информация, не более того. Наверное, Путин это и сам знает.

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Тем не менее, существуют некие негласные договоренности. Существовали даже негласные договоренности, что спецслужбы не устраняют людей на территории друг друга. Поэтому мы плохо понимаем до конца, какие негласные договоренности существуют сегодня на сегодня. Знает ли об этом Трамп – тоже отдельный вопрос. И каков набор инструментов, которые он может использовать для того, чтобы все-таки поставить Путина на место.

Безусловно, такой набор инструментов у него есть, но это фантомное воспоминание о России как некогда бывшей сверхдержаве – просто несерьезно. Сегодня сверхдержавы совершенно другие. Россия стала страной третьего мира. И то, что Путин этого не понимает, большая проблема. В свое время было такое крылатое выражение: "Верхняя вольта с ядерными ракетами" (Верхняя Вольта – бывшее название Буркина-Фасо. "Верхняя Вольта с ракетами" – это выражение времен холодной войны, описывающее Россию как государство с ядерными ракетами, но крайне отсталое, с низким уровнем жизни населения. – Ред.). Примерно туда и катится сегодняшняя Россия. И то, что у нее самый большой ядерный арсенал, представляет большую опасность для всего мира, а не только для Украины и даже для Европы.

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– Трамп в очередной раз заявил о необходимости смены власти в Украине. В ответ президент Зеленский предложил 60-дневное перемирие для того, чтобы провести выборы в Украине. Путин, заявил, что готов дать только один день без огня. Где логика? Если Путин в своей какой-то особенной реальности считает, что украинцы не поддерживают Зеленского, что можно поставить в Киеве своего человека, почему в таком случае он не воспользуется этой возможностью?

– Сколько раз пытались, в том числе при поддержке Кремля, инспирировать новый Майдан в Украине? Не один, не два и даже не три раза. Ну, казалось бы, ты же не идиот, ты должен понимать, что если у тебя не получилось захватить Киев за три дня, и сами киевляне, разбирая автоматы из грузовиков, от тебя отбились, то, наверное, что-то ты не так рассчитал. И вопрос не в том, Зеленский или не Зеленский президент. Если даже будет другой президент, его позиция не изменится, а может быть, будет даже еще более жесткой по отношению к России, потому что ты напал на страну и ведешь войну. Но ты ожидаешь, что будет другая позиция президента, кто бы ни стал этим президентом. Это просто совершенно несерьезно.

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Примерно понятно, по какой логике он может мыслить – это так называемый финский сценарий – сценарий того договора, очень тяжелого, который в 1940 году заключила Финляндия с Советским Союзом по итогам войны, которая была фактически в рамках Второй мировой. Но есть большая разница (между ситуацией, в которой тогда находилась Финляндия, и с ситуацией, в которой сегодня находится Украина. – Ред.), потому что Финляндия тогда была одна, а сегодня Украину поддерживает вся Европа, и не только Европа, но и страны НАТО, Большая Семерка. Украина сегодня не одна, и думать, что прокатит тот сценарий, который прокатил у Сталина с Финляндией, по меньшей мере, несерьезно. Но, я думаю, что идея Путина примерно такая.