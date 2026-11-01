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Путин выбирает себе новый автомобиль, пока в Украине происходят массированные обстрелы мирных жителей: на чем будет ездить

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
684
Путин выбирает себе новый автомобиль, пока в Украине происходят массированные обстрелы мирных жителей: на чем будет ездить
Диктатор РФ выбирает себе новый автомобиль – Волга.

Пока Россия продолжает наносить массированные удары по украинским городам и мирному населению, диктатор РФ Владимир Путин может пополнить собственный автопарк новой машиной российского производства. Речь идет о Volga, которую глава Кремля лично протестировал в августе 2026 года.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Заявление опубликовало российское издание "Говорит Москва".

Песков напомнил, что Путин уже имел возможность испытать автомобиль Volga во время визита в Нижний Новгород.

Российскому лидеру машина понравилась. Он также не исключил, что со временем такая модель может появиться в президентском гараже.

Во время поездки Путин положительно отозвался об управляемости автомобиля. В частности, он заявил, что машина хорошо и легко едет, а также отметил шумоизоляцию салона.

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Автомобили Volga выпускают на бывшем заводе немецкого концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде. Официальный старт продаж модели состоялся 19 июня 2026 года.

Таким образом, российский президент может стать одним из владельцев автомобиля, который позиционируют как продукт российского автопрома.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия якобы удерживает передовые позиции в мировой технологической гонке, а ее конкурентам приходится догонять ее и копировать российские разработки. Также Москва готова делиться с африканскими странами современными технологиями и цифровыми ноу-хау.

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