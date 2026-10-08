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Пропагандист Михалков заявил, что войну с Украиной России послал Бог, и сравнил россиян с мышами

Даниил Борщ
Даниил Борщ
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Пропагандист Михалков заявил, что войну с Украиной России послал Бог, и сравнил россиян с мышами
Никита Михалков заявил, что война против Украины якобы была "послана" России Богом. Источник: Российские СМИ

Российский режиссёр и пропагандист Никита Михалков заявил, что война против Украины якобы была "послана" России Богом, чтобы заставить россиян переосмыслить свои жизненные ценности. По его словам, эти события должны были стать для общества своеобразным сигналом, который заставит людей "опомниться" и понять, что на самом деле имеет значение в жизни.

Об этом Михалков заявил российским пропагандистским СМИ. Он также заявил, что чрезмерная ориентация на развлечения и удовольствия может быть опасной.

"Я понимаю, что эта фраза довольно странная, но Господь послал нам СВО, чтобы мы опомнились, чтобы мы поняли, чего стоят настоящие ценности и каковы они", — заявилпропагандист.

Михалков рассказал об "эксперименте" с мышью

В качестве примера Михалков привел историю о белой мыши, которая якобы получала удовольствие от нажатия кнопки. По его словам, животное подключили к определенному устройству и показали, что нажатие кнопки доставляет ей удовольствие.

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Пропагандист Михалков заявил, что войну с Украиной России послал Бог, и сравнил россиян с мышами

Никита Михалков. Источник: Российские СМИ

Михалков утверждал, что мышь сначала нажимала кнопку один, два, а затем пять раз, после чего продолжала это делать, пока не умерла. Пропагандист использовал эту историю как "показательный пример" постоянного стремления к удовольствиям, которое, по его мнению, не прекращается даже во время войны.

В то же время Михалков не уточнил, какие именно учёные и когда проводили описанный им эксперимент. Он добавил, что некоторые люди уже якобы осознают, что "веселиться рано не стоит".

Напомним, Никита Михалков заявлял, что Россия якобы ведет против Украины не обычную войну, а "религиозную войну с дьяволом". Пропагандист также повторял кремлевские тезисы об "одном народе" и обвинял Запад в обмане России.

Как писал OBOZ.UA, Никита Михалков в свое время был гостем Одесского международного кинофестиваля. По словам генерального директора ОМКФ Анны Мачух, российские артисты тогда часто были самыми сложными гостями и могли выдвигать необычные требования к организаторам.

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